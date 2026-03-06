WHO: Xung đột tại Trung Đông làm đứt gãy mạng lưới cung ứng vật tư y tế toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận ít nhất 13 cơ sở y tế tại Iran bị tấn công đồng thời cảnh báo xung đột đang gây đứt gãy nghiêm trọng mạng lưới cung ứng vật tư y tế nhân đạo toàn cầu.

Họp báo hôm 5/3, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, cho biết trung tâm logistics khẩn cấp toàn cầu của tổ chức này tại Dubai phải tạm ngừng hoạt động do tình trạng mất an ninh, đóng cửa không phận và các hạn chế tại eo biển Hormuz. Việc đình trệ này đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi chặn đứng dòng luân chuyển của khối vật tư y tế nhân đạo trị giá 18 triệu USD, đồng thời làm gián đoạn nguồn cung thiết bị xét nghiệm bại liệt trị giá 1,6 triệu USD dành cho Afghanistan và Pakistan.

Tình trạng mất an ninh còn ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 50 yêu cầu cung ứng khẩn cấp từ 25 quốc gia, cũng như chặn đứng lô thuốc trị giá 6 triệu USD đang trên đường vận chuyển đến dải Gaza.

"Theo luật nhân đạo quốc tế, các cơ sở y tế phải được bảo vệ và không được phép trở thành mục tiêu tấn công", người đứng đầu WHO nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các bên bảo vệ chuỗi cung ứng cứu trợ vốn đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi xung đột.

Xung đột lan rộng khắp Trung Đông kể từ hôm 28/2, sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích vào Iran khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo cấp cao nước này thiệt mạng. Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực để trả đũa, gây thương vong và thiệt hại hạ tầng ở nhiều nước Vùng Vịnh.

WHO đã "xác minh được 13 vụ tấn công nhằm vào hệ thống y tế tại Iran và một vụ tại Lebanon". Cơ quan này đang kiểm chứng các báo cáo về việc 4 nhân viên y tế thiệt mạng và 25 người khác bị thương, theo Reuters.

Tiến sĩ Hanan Balkhy, Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải, cho biết 4 xe cấp cứu tại Iran đã bị hư hại. Nhiều bệnh viện và phòng khám thiệt hại nhẹ do các đợt không kích khu vực lân cận, trong đó một bệnh viện tại thủ đô Tehran phải sơ tán bệnh nhân khẩn cấp. Ở Lebanon, nhiều cơ sở y tế cũng buộc phải đóng cửa do lệnh sơ tán.

Hiện trường sau vụ không kích của Israel và Mỹ nhằm vào bệnh viện khách sạn Gandhi tại Tehran ngày 2/3. Ảnh: Majid Asgaripour/Reuters

Theo WHO, kể từ khi xảy ra xung đột, ít nhất 1.230 người đã thiệt mạng tại Iran, hơn 100 người tại Lebanon và 13 người ở Israel. Trên khắp khu vực, hàng nghìn người khác bị thương và 6 binh sĩ Mỹ được xác nhận đã tử vong. Trong số nạn nhân có hàng chục học sinh thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào trường Shajareh Tayyebeh tại Minab, miền Nam Iran hồi cuối tuần trước.

Xung đột gây ra làn sóng di cư quy mô lớn với ước tính 100.000 người rời bỏ Tehran và 60.000 người tại Lebanon phải đi lánh nạn. Ông Ghebreyesus cho biết mối đe dọa đối với các cơ sở hạt nhân là một vấn đề đáng lo ngại, bởi nó tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Biểu tượng Tổ chức Y tế Thế giới bên ngoài trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, trong cuộc họp hội đồng điều hành về tình hình dịch bệnh Covid-19 hôm 6/4/2021. Ảnh: Reuters

Bình Minh (Theo Reuters, The Guardian)