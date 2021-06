WHO xác định các vấn đề ở nhà máy Sputnik V

WHO cho biết họ đã phát hiện các vấn đề tại một cơ sở sản xuất vaccine Sputnik V ở nam Nga, Moskva khẳng định chúng đã được giải quyết.

Nga đang thúc đẩy để WHO phê duyệt vaccine Sputnik V, do Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga sản xuất, hiện đã được sử dụng ở 40 quốc gia như Argentina, Ấn Độ, Iran, Kenya, Mexico, Pakistan, Philippines và UAE. WHO đã kiểm tra 4 địa điểm sản xuất Sputnik V.

Các lô vaccine Sputnik V đến Guatemala ngày 16/6. Ảnh: Reuters.

WHO hôm nay công bố một báo cáo tóm tắt những phát hiện sơ bộ của mình, nêu chi tiết 6 vấn đề được tìm thấy trong chuyến thăm từ ngày 31/5 đến 4/6 tại nhà máy Pharmstandard Ufa Vitamin ở miền nam nước Nga.

Các thanh tra đã xác định các vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc và xác định các lô vaccine. Cũng có những lo ngại về dây chuyền chiết rót, đảm bảo vô trùng, xác nhận lọc vô trùng và nguy cơ nhiễm bẩn chéo.

WHO cho biết nhà máy đã được thông báo về những phát hiện này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó nói rằng nhóm thanh tra đã phát hiện "một số thiếu sót, và theo những gì chúng tôi biết, tất cả những gì cần thay đổi đã được thay đổi".

WHO đã cấp phép các vaccine AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm và Sinovac. Việc phê duyệt này mở đường cho các quốc gia cấp phép và nhập khẩu vaccine để phân phối một cách nhanh chóng, đặc biệt là những nước không có cơ quan quản lý tầm cỡ quốc tế. Vaccine được WHO phê duyệt có thể được sử dụng trong chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu Covax.

Phương Vũ (Theo AFP)