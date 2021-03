WHO: Mất vài năm mới biết nguồn gốc Covid-19

Peter Daszak, thành viên phái đoàn điều tra của WHO tới Trung Quốc, dự đoán thế giới có thể tìm ra nguồn gốc Covid-19 "trong vài năm tới".

"Tôi tin chúng ta sẽ sớm tìm ra nguồn gốc của đại dịch trong vài năm tới. Chúng ta có thể nắm dữ liệu thực sự quan trọng về nơi nó xuất hiện và cách nó bùng phát", tiến sĩ Peter Daszak, thành viên phái đoàn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19, cho biết trong một cuộc họp báo ở London hôm 10/3.

Tiến sĩ Daszak cho rằng các hoạt động buôn bán động vật hoang dã có thể là lời giải thích phù hợp nhất về việc Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán. "Có mối liên hệ giữa Vũ Hán và các tỉnh miền nam Trung Quốc, nơi phát hiện chủng virus gần giống nCoV nhất ở loài dơi", chuyên gia WHO nói.

Daszak nói thêm đây cũng là giả thuyết "được cả WHO và Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ nhất". Điều tra viên của WHO cho biết ông và các đồng nghiệp sẽ công bố những kết luận ban đầu về chuyến đi tới Vũ Hán, sớm nhất là vào tuần tới.

Peter Daszak, thành viên phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tham gia điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc. Ảnh: Ecohealthalliance.org.

Thông thường, phải mất nhiều năm để xác định chính xác khởi nguồn của các loại dịch bệnh xuất phát từ động vật. Đại dịch Ebola lần đầu gây bệnh cho người vào năm 1976 và được cho là bắt nguồn từ loài dơi, nhưng các chuyên gia chưa từng phát hiện virus sống trên loài này.

Marion Koopmans, thành viên khác thuộc nhóm điều tra do WHO dẫn dắt, cho biết phái đoàn tới Trung Quốc đã cân nhắc nhiều giả thuyết về nguồn gốc Covid-19, gồm cả khả năng virus "lọt" từ phòng thí nghiệm, dù điều này rất khó xảy ra.

Koopmans nói các chuyên gia WHO đã đến thăm ba phòng thí nghiệm gần chợ Hoa Nam, Vũ Hán, nơi phát hiện các ca nhiễm đầu tiên, và xem xét kỹ lưỡng chương trình thử nghiệm, nghiên cứu tại đây.

"Chúng tôi đã kết luận rất khó để xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm, khiến virus lọt ra ngoài", Koopmans khẳng định,

Nhóm chuyên gia WHO phụ trách điều tra nguồn gốc Covid-19 trước đó được cho là đã hủy báo cáo sơ bộ về chuyến đi Trung Quốc. Phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic hôm 4/3 xác nhận tổ chức này dự kiến công bố báo cáo đầy đủ trong vài tuần tới.

Khoảng 20 nhà khoa học toàn cầu đã viết thư cho WHO, kêu gọi mở điều tra quốc tế mới về nguồn gốc Covid-19, do phái đoàn WHO tới Trung Quốc không được tiếp cận đầy đủ để tìm hiểu về các giả thuyết liên quan nguồn gốc đại dịch.

Bắc Kinh trong khi đó cũng thúc giục các nhóm chuyên gia WHO tiến hành điều tra tại các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, để tìm hiểu liệu nCoV có bắt nguồn từ bên ngoài Trung Quốc và lây lan tới Vũ Hán qua bao bì thực phẩm và đồ đông lạnh hay không.

Anh, Mỹ từng bày tỏ lo ngại về cuộc điều tra Covid-19 của WHO, đặc biệt là về mức độ tiếp cận thông tin mà nhóm được phía Trung Quốc cung cấp. Đáp lại, đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cáo buộc Washington "làm tổn hại sâu sắc hợp tác quốc tế trong ứng phó Covid-19, nhưng lại ra vẻ như chưa có gì xảy ra và đang đổ lỗi cho WHO, cùng các nước ủng hộ cơ quan này".

Ngọc Ánh (Theo AP)