Mỹ không tin dữ liệu Trung Quốc về nguồn gốc Covid-19

Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan cho biết Mỹ quan ngại về dữ liệu mà Trung Quốc cung cấp cho nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO.

"Chúng ta cần có cuộc điều tra quốc tế đáng tin cậy, công khai và minh bạch do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn dắt", Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 21/2, đề cập đến nỗ lực quốc tế nhằm tìm ra nguồn gốc của Covid-19.

Ông khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng hoài nghi báo cáo sắp tới của WHO về nguồn gốc đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi không tin rằng Trung Quốc đã cung cấp đầy đủ dữ liệu gốc về cách thức đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan, cả ở nước này và sau đó là trên toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng cả WHO và Trung Quốc đều nên đẩy mạnh vấn đề này", Sullivan nói.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại Nhà Trắng hôm 4/2. Ảnh: AFP.

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Tổng thống Biden trong cuộc điện đàm gần đây với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "nêu vấn đề về Covid-19 và sự cần thiết khi tất cả các nước phải cùng gách vác trách nhiệm" liên quan đại dịch.

Nhóm chuyên gia phụ trách điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO hồi đầu tháng này đã công bố những phát hiện ban đầu sau khi kết thúc chuyến thăm Vũ Hán, nơi phát hiện những ca nhiễm nCoV đầu tiên vào cuối năm 2019. Bản đánh giá ban đầu của nhóm cho rằng không đủ bằng chứng để kết luận nCoV đã lan truyền tại Vũ Hán trước tháng 12/2019, thời điểm những ca nhiễm đầu tiên được chính quyền công bố.

Các chuyên gia cũng cho biết đợt bùng phát đại dịch gần như chắc chắc không bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, song quá trình lây nhiễm virus từ động vật sang người cần được nghiên cứu thêm.

Anh, Mỹ trước đó đã bày tỏ lo ngại về cuộc điều tra Covid-19 của WHO, đặc biệt là về mức độ tiếp cận thông tin mà nhóm được phía Trung Quốc cung cấp. Đáp lại, đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cáo buộc Washington "làm tổn hại sâu sắc hợp tác quốc tế trong ứng phó Covid-19, nhưng lại ra vẻ như chưa có gì xảy ra và đang đổ lỗi cho WHO, cùng các nước ủng hộ cơ quan này".

Ngọc Ánh (Theo NPR)