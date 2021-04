WHO: Hệ thống quản lý vaccine của Việt Nam đạt cấp độ cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá Hệ thống Quản lý Quốc gia về vaccine của Việt Nam (NRA) đạt cấp độ 3 trong thang phân loại 4 bậc.

Quá trình đánh giá NRA được WHO thực hiện theo Bộ công cụ đánh giá toàn cầu (GBT) với nhiều chức năng và tiêu chí cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của vaccine lưu hành trên thị trường.

Thang đánh giá GBT được chia thành bốn cấp độ từ 1 đến 4. Cấp độ 1 nghĩa là hệ thống quản lý quốc gia bước đầu có một số yếu tố cấu thành hệ thống quản lý. Cấp độ 2 thể hiện hệ thống quản lý quốc gia đang phát triển và thực hiện một phần các chức năng quản lý thiết yếu. Cấp độ 3 chứng nhận quốc gia đã có hệ thống quản lý ổn định, hiệu quả và đồng nhất. Cấp độ cao nhất là cấp độ 4, thể hiện hệ thống quản lý của một quốc gia hoạt động với hiệu suất cao và liên tục được cải thiện.

Trong lần đánh giá gần nhất, hệ thống NRA về vaccine của Việt Nam đạt cấp độ hoàn thiện 3. Hệ thống NRA đang nỗ lực cải thiện để có thể mở rộng cho mảng dược phẩm và các sản phẩm y tế khác.

Ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh kết quả này tái khẳng định sự hợp tác thường xuyên giữa Chính phủ Việt Nam và WHO trong việc tiếp cận vaccine an toàn, hiệu quả và có giá thành phải chăng.

"Hy vọng, trong tương lai, hệ thống quản lý thuốc, vaccine và các sản phẩm y tế khác của Việt Nam tiếp tục đổi mới hơn nữa, hoạt động dựa trên cơ sở khoa học, không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị và thương mại", ông Kidong Park nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra điều kiện bảo quản vaccine Covid-19 AstraZeneca tại VNVC, tháng 2. Ảnh:Hữu Khoa.