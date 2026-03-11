WHO cảnh báo về 'mưa đen' ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.

"Mưa đen và mưa axit là mối nguy hại thực sự với người dân, chủ yếu đối với hệ hô hấp", phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier nói tại họp báo ở Geneva ngày 10/3.

Cuối tuần trước, quân đội Israel tập kích hàng loạt tổ hợp dự trữ nhiên liệu của Iran, bắt đầu chuyển từ tấn công mục tiêu chính trị và quân sự sang cơ sở công nghiệp dân sự. Thủ đô Tehran chìm trong khói đen vào ngày hôm sau. Cơn mưa đổ xuống lẫn dầu, hạt mưa có màu đen. Nhiều người ngạt thở, cảm thấy đau rát mắt môi.

Ông Lindmeier nhận định việc Tehran khuyến cáo người dân ở trong nhà là đúng đắn. WHO đang phối hợp với giới chức Iran để ứng phó tình trạng khẩn cấp về y tế.

Khói đen bao trùm sau khi Israel tập kích hạ tầng dầu mỏ Iran ở Tehran, ngày 8/3. Ảnh: AFP

Theo ông Lindmeier, các đợt không kích gây hiện tượng "phát tán hydrocarbon độc hại, oxit lưu huỳnh và các hợp chất nitơ vào bầu không khí ở quy mô lớn". Việc hít, tiếp xúc với khói, bụi hạt từ những chất này có thể gây đau đầu, kích ứng da, mắt, gây ngạt thở. Nguy cơ mắc một số bệnh ung thư cũng tăng lên nếu phơi nhiễm kéo dài với một số hợp chất nhất định.

Cơn mưa dầu khiến nhiều xe cộ trên đường phố Iran chuyển đen. Người dân mô tả bầu không khí "như có hơi cay pha loãng". Hình ảnh do nhân viên WHO gửi đến cho thấy một công nhân vệ sinh đang lau dọn chất lỏng màu đen trước lối vào văn phòng của tổ chức này tại Tehran ngày 8/3.

Nhân viên vệ sinh lau vết dầu sau cơn mưa trước cửa văn phòng WHO tại Tehran, ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học cho biết hiện tượng "mưa đen" là kết quả của một hình thái thời tiết tràn vào khu vực, khiến mưa hòa trộn với các hạt ô nhiễm trong không khí.

"Cơn mưa đen phơi bày hậu quả môi trường mà người dân đang phải gánh", Akshay Deoras, nhà khoa học tại Đại học Reading, nói, cảnh báo tiếp xúc lâu dài với không khí độc gây rủi ro lớn hơn cho sức khỏe. Người dân cần tự bảo vệ mình bằng cách ở trong nhà, đeo khẩu trang và che kín da khi ra ngoài.

Ông Deoras cho biết chất lượng không khí có thể cải thiện dần theo thời gian. "Nếu không có thêm các đợt không kích mới, nguy cơ phơi nhiễm sẽ giảm xuống. Nếu không kích tiếp diễn, tình hình sẽ rất đáng lo".

Bầu trời đen đặc giữa ban ngày ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 8/3. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo Reuters, CNN, AP)