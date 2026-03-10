'Không thở nổi' dưới cơn mưa đen ở Iran

Sau khi hạ tầng nhiên liệu Iran bị không kích, mây đen độc hại bao trùm Tehran, trút mưa dầu "nhuộm đen mọi thứ", khiến người dân ngạt thở.

"Mưa có màu đen, thật không thể tin nổi. Tôi đang nhìn thấy mưa đen", Kianoosh, kỹ sư 44 tuổi ở Tehran, nói. "Ngay cả ở Tajrish, nơi cách các bồn chứa dầu rất xa, cũng xuất hiện tình trạng này".

Quân đội Israel hồi cuối tuần tập kích hàng loạt tổ hợp dự trữ nhiên liệu của Iran, bắt đầu chuyển từ tấn công mục tiêu chính trị và quân sự sang cơ sở công nghiệp dân sự.

Phóng viên chụp ảnh mây đen độc hại sau khi cơ sở dự trữ dầu Iran bị không kích, ngày 8/3. Ảnh: AFP

Khi mưa trút xuống vào sáng hôm sau, Parviz, 49 tuổi, giảng viên đại học sống cách Tehran hơn 110 km về phía bắc, không thể nhận ra chiếc xe của mình khi bước ra ngoài. "Chiếc ôtô màu trắng của tôi gần như chuyển thành màu đen. Tôi phải loay hoay một lúc mới tìm thấy nó. Tôi vừa rửa mới hôm qua".

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cảnh báo người dân Tehran và các vùng lân cận rằng cơn mưa này "cực kỳ nguy hiểm và có tính axit", có thể gây bỏng da, tổn thương phổi. Một phụ nữ ở Tehran mô tả "ban đêm như ban ngày, còn ban ngày tối đen". Người khác nói buổi trưa giống 22h đêm.

Người Tehran lau dầu bám trên xe sau cơn mưa đen ngày 9/3. Ảnh: Reuters

Leila, giáo viên 27 tuổi ở Tehran, cho biết bầu không khí "không thể thở nổi". "Như thể một con quái vật đen nuốt chửng bầu trời Tehran. Mặt đường, mọi xe cộ dường như đều bị phủ một lớp sơn đen", cô nói. "Hôm nay tôi chỉ ngồi trên xe khoảng 15 phút và hít phải thứ không khí này, thậm chí không biết đó là gì. Giờ tôi bị đau đầu. Khô, đau rát khắp mắt, môi. Cảm giác như không khí có hơi cay pha loãng".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc việc Israel nhắm vào các kho nhiên liệu đồng nghĩa việc "phát tán các vật chất độc hại vào không khí, đầu độc dân thường, tàn phá môi trường và đe dọa sinh mạng trên quy mô lớn".

'Mưa đen' trút xuống Tehran sau khi Israel tập kích cơ sở dầu mỏ Phóng viên đưa tin về cơn mưa màu đen trút xuống thủ đô Tehran, Iran, sáng 8/3. Video: CNN

"Nếu nước mưa tiếp xúc với da, không được chà xát, cần rửa lập tức dưới vòi nước lạnh", Tổ chức Bảo vệ Môi trường Iran cảnh báo.

Một số người dân Tehran cho biết họ thậm chí không thở được ngay cả khi ở trong nhà. "Tôi ngồi ở nhà với cơn đau đầu, miệng đắng nghét, thật kinh khủng. Mùi khói khắp nơi", Armita, 42 tuổi nói.

Negin, người ra ngoài mua thuốc, cho biết khẩu trang trở nên khan hiếm. "Đây là một sai lầm lớn. Tôi kêu gọi mọi người, đặc biệt là các hãng truyền thông, suy ngẫm về tình hình này. Người dân phải làm gì trong những điều kiện này? Đây thực sự là tội ác chống loài người".

Người Tehran lau vết dầu khỏi ban công sau cơn mưa ngày 8/3. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo TIME, NBC News, Guardian)