Westlife trở lại Việt Nam

Westlife thông báo đến Hà Nội làm show "The Hits Tours" cùng 911, sau lần biểu diễn cách đây bảy tháng ở TP HCM.

Chiều 9/5, fanpage chính thức của nhóm thông báo: "Hà Nội, Việt Nam! Chúng tôi rất háo hức để ghé thăm các bạn vào ngày 4 và 5/6". Hai đêm diễn tổ chức ở Cung Điền kinh Mỹ Đình vào lúc 20h, vé được mở bán vào ngày 13/5.

Poster "The Hits Tours" của Westlife tại Việt Nam. Ảnh: Fanpage Westlife

Lần trở lại này, Westlife chỉ có ba thành viên gồm Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Mark Feehily vắng mặt vì lý do sức khỏe, không cùng nhóm lưu diễn từ cuối tháng 2 đến nay.

Đồng hành Westlife trong tour diễn là nhóm 911 với vai trò khách mời. 911 là nhóm nhạc người Anh, gồm ba thành viên, thành lập năm 1995. Năm 1996, nhóm phát hành đĩa đơn đầu tay Night To Remember, nhanh chóng được chú ý. Họ tan rã cuối năm 1999, tái hợp năm 2005 khi cùng tham gia show truyền hình thực tế Hit Me, Baby, One More Time. Năm 2022-2023, nhóm nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn. Hồi tháng 2/2023, dịp Valentine, 911 kết hợp Đức Phúc trong sản phẩm Em đồng ý.

Việt Nam là nơi mở đầu cho The Hits Tours. Vào ngày 9/6, nhóm đến Malaysia biểu diễn. Các nghệ sĩ còn đến Indonesia và Trung Quốc để hát show Westlife with Love Tour.

Westlife hat "Uptown Girl" (bản ok) Westlife hát "Uptown Girl" ở đêm nhạc tại TP HCM, hôm 21/11/2023. Video: Heather

Tháng 11/2023, Westlife diễn hai đêm trong khuôn khổ tour The Wild Dreams ở TP HCM, thu hút hàng nghìn khán giả mỗi suất. Giá vé dao động từ 850.000 đồng đến bốn triệu đồng. Nhóm thể hiện hơn 20 bài, gồm các khúc đình đám và những bản cover nhạc ABBA, như Uptown Girl, Fool Again, Swear It Again, If I Let You Go, I Lay My Love on You, Nothing's Gonna Change My Love for You, Season in the Sun, Mamma Mia, Money Money Money, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo.

Màn trình diễn của nhóm mang niềm vui cho khán giả song chương trình nhận loạt ý kiến tiêu cực trong khâu tổ chức. Ở show tối 21/11/2023, một bộ phận khán giả ở khu vực khán đài 3 (Cat 3) la ó khi ban tổ chức đột ngột dựng lều ngay trước khán đài, khiến tầm nhìn của họ bị che khuất. Nhiều khán giả không thể nhìn thấy sân khấu, chỉ có thể xem qua màn hình LED nhỏ. Khi xếp hàng vào xem ngày 22/11/2023, một số người phát cho khán giả quạt in thông tin trang cá độ, gậy cổ vũ in logo sàn giao dịch tiền ảo.

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990-2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Brian McFadden tách nhóm.

Tên tuổi của nhóm gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Seasons in the Sun. Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng của Anh. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne tập trung đi lưu diễn, ra ca khúc mới.

Westlife - "Seasons In The Sun" Ca khúc "Season in the Sun" của Westlife. Video: YouTube Westlife

Westlife đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm, Shane Filan, từng trở lại hát năm 2014 và 2017.

Quế Chi