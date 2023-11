Tai tiếng quanh khâu tổ chức concert Westlife ở TP HCM

BTC show Westlife ở TP HCM để sản phẩm quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo, cá độ xuất hiện ở nơi diễn ra liveshow.

Show của ban nhạc Ireland diễn ra tối 21-22/11, tại Sân vận động Thống Nhất, mỗi chương trình đều gây bức xúc ở khâu tổ chức. Khi xếp hàng vào xem ngày 22/11, một số người phát cho khán giả quạt in thông tin trang cá độ, gậy cổ vũ in logo sàn giao dịch tiền ảo.

Một khán giả chụp với banner được cho do cộng đồng fan Westlife đặt trong sân vận động, logo sàn giao dịch tiền ảo đã bị xóa nhòe. Ảnh: Huệ Nguyễn

Ngoài ra, một tấm poster in hình bốn thành viên Westlife kèm logo sàn giao dịch tiền ảo được treo trên tường ngoài sân vận động suốt vài ngày trước khi diễn ra show. Tấm banner tương tự cũng xuất hiện trong sân vận động nhưng đã được xóa nhòe tên sàn giao dịch. Hàng nghìn khán giả từng chụp hình check in trước banner này.

Nhiều người nhận quạt và gậy cổ vũ mang vào sân vận động để sử dụng. Hiện, những bức ảnh quảng cáo được nhiều fan lan truyền trên mạng xã hội, đặt câu hỏi vì sao ban tổ chức để lọt những vật phẩm này vào chương trình

Về tấm poster ngoài sân vận động có in logo sàn giao dịch tiền ảo, bà Đỗ Thu Giang, đại diện của AMO - công ty tổ chức concert - cho biết poster do một nhóm fan của Westlife tự treo. Theo bà Giang, ngay khi phát hiện poster, ban tổ chức đã họp để kiểm điểm và nhắc nhở cá nhân liên quan, do sự việc gây ảnh hưởng lớn đến uy tín chương trình. Phía AMO làm việc với nhóm fan, yêu cầu xóa logo mới được đặt banner trong sân vận động.

Bà Đỗ Thu Giang nói ban tổ chức không hợp tác với sàn giao dịch tiền ảo, không đưa logo của sàn lên các vật phẩm liên quan chương trình. Bà cho biết tối qua, cuối giờ diễn của Westlife, công an địa phương đã lập biên bản về việc đơn vị cá độ phát vật phẩm tại chương trình.

Trước đó, ở show tối 21/11, một bộ phận khán giả ở khu vực khán đài 3 (Cat 3) la ó khi ban tổ chức đột ngột dựng lều ngay trước khán đài, khiến tầm nhìn của họ bị che khuất. Nhiều khán giả ở Cat 3 không thể nhìn thấy sân khấu, chỉ có thể xem qua màn hình LED, tuy nhiên, màn LED không đủ rộng.

Westlife trêu khán giả 'xem ké' show ở ban công Westlife trình diễn ở concert thứ hai, màn LED ở chương trình bị cho không đủ rộng với khán giả ở xa. Video: Heather

Còn ở show tối 22/11, lượng khán giả đông hơn, với khoảng 15.000 người, bộ phận khán giả ngồi ở khu vực Cat 6, chỉ thấy bên hông sân khấu, khó nhìn thấy ca sĩ lẫn màn LED.

Khán giả Thanh Huyền, 51 tuổi, sống ở Thụy Điển, về Việt Nam xem concert cùng cả gia đình. Khán giả này cho biết từng xem nhiều chương trình ở châu Âu, chưa từng gặp sân khấu như ở đêm nhạc Westlife tại TP HCM. Thanh Huyền nhận xét thiết kế sân khấu bất hợp lý, ghế ngồi sắp xếp không thích đáng.

Một bộ phận khán giả chỉ nhìn thấy bên hông sân khấu, ở show thứ hai. Ảnh: Huệ Nguyễn

Huyền Trang, 32 tuổi, ở TP HCM và An Thi, 37 tuổi, từ Trà Vinh, là những khán giả ở đêm diễn 22/11, ngồi ở Cat 3. Họ cho biết thấy hụt hẫng khi nhận vị trí ghế ngồi, bởi tầm nhìn bị giàn giáo đập vào mắt. Huyền Trang cho biết từng xem nhiều concert K-Pop, dự các fan meeting, khâu tổ chức show Westlife tệ nhất so với các chương trình cô tham gia. Theo khán giả này, lúc bán vé, ban tổ chức không công bố minh bạch thông tin ghế ngồi, sơ đồ ghế ngồi. Nếu biết tầm nhìn bị cột che, Trang sẽ không chi 2,1 triệu đồng để mua vé ở Cat 3.

Còn An Thi nói thi thoảng mới có sự kiện âm nhạc lớn tại TP HCM, ban tổ chức nên lắng nghe đóng góp của khán giả, tổ chức chu đáo hơn, tôn trọng người mua vé.

Đại diện của AMO xin lỗi khán giả thừa nhận thiếu sót trong khâu chuẩn bị cho chương trình, cho biết đây là lần đầu họ tổ chức show lớn, ít kinh nghiệm. Công ty xin lỗi, nói sẽ khắc phục ở những chương trình sau.

Với những khán giả ở vị trí Cat 1, Cat 2, Cat 4, Cat 5, Cat 7, phần lớn khá hài lòng về chương trình. Khán giả Thanh Huyền nói đại gia đình chị, gồm 26 người, xếp hàng nhanh chóng, vào sân được hướng dẫn chu đáo, các nhân viên nhiệt tình. Bản thân không bị ảnh hưởng song chị thấy tiếc, thông cảm với những khán giả bị che tầm mắt.

Trên các fanpage và diễn đàn, nhiều khán giả cho biết được an ủi vì Westlife trình diễn hai đêm sung sức, giàu nhiệt huyết. Nhóm tập trung vào âm nhạc, giọng hát, diễn tốt từ đầu đến cuối show, mang đến chương trình nhiều cảm xúc.

