Fan Việt nhún nhảy, reo hò cổ vũ Westlife

Hát tốt, biểu diễn năng động, bốn ca sĩ nhóm Westlife khiến hàng nghìn khán giả ở TP HCM nhún nhảy, reo hò suốt concert tối 21/11.

Concert đầu tiên trong khuôn khổ tour The Wild Dreams của ban nhạc Ireland diễn ra tại Sân vận động Thống Nhất. Nhóm thể hiện hơn 20 bài, gồm các các khúc đình đám của nhóm và những bài cover nhạc ABBA, như Uptown Girl, Fool Again, Swear It Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Nothing's Gonna Change My Love For You, Season In The Sun, Mamma Mia, Money Money Money, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo.

Westlife hat "Uptown Girl" (bản ok) Westlife hát "Uptown Girl". Video: Heather Như những concert khác của nhóm tại châu Á tuần trước, Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne không giao lưu nhiều với khán giả, thời gian nghỉ và thay trang phục ngắn, nhóm hầu như dành toàn bộ thời lượng để hát, nhảy. Trong bảy ngày qua, họ diễn ở Đài Loan, Hàng Châu (Trung Quốc đại lục) và Macau, tới TP HCM, bốn thành viên vẫn sung sức, giọng hát hòa quyện, các màn trình diễn đầy nhiệt huyết.

Mồ hôi đẫm trên mặt, Shane Filan thi thoảng nháy mắt, Nicky Byrne chêm câu đùa: "Các bạn còn treo poster chúng tôi trong phòng ngủ không? Chắc là không vì chồng, bạn trai không cho chứ gì?". Khi hát Nothing's Gonna Change My Love For You, Mark Feehily cố gắng nói câu "Tôi yêu các bạn" bằng tiếng Việt.

Dù được tổ chức trước nhưng đây lại được coi là đêm diễn phụ so với đêm diễn ngày 22-11 vốn được ấn định trước và bán vé rất nhanh, dẫn đến việc ban tổ chức mở thêm đêm diễn 21-11 này

Trong gần hai tiếng, Westlife nhiều lần đẩy cảm xúc của khán giả thăng hoa. Khi hát Dancing Queen, loạt fan đứng dậy nhảy theo giai điệu sôi động, hát cùng bốn ca sĩ. Fan cũng đồng thanh đoạn điệp khúc "We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time" (Chúng ta đã vui, đã nô đùa, đã có những mùa đẹp dưới mặt trời. Nhưng những ngọn đồi chúng ta trèo chỉ còn là dĩ vãng).

Khán giả hát cùng Westlife "Dancing Queen" Khán giả đứng dậy hát "Dancing Queen" với Westlife. Video: Heather

Câu Westlife hỏi khán giả xuyên suốt chương trình là "Bạn có vui không?", "Bạn có tận hưởng đêm nhạc không?", "Bạn muốn về nhà chưa?", "Bạn thích thì hãy hô tô lên nào".

Khán giả chương trình đa số ở độ tuổi 25-40, đến từ nhiều tỉnh thành như Huế, Hà Nội, Hải Phòng. Thùy Trang, 30 tuổi, ngồi khu vực 5 (Cat 5), nói đêm diễn tuyệt vời. Chị từ Cam Ranh, đưa con trai bốn tuổi vào TP HCM xem show. Thùy Trang cho biết đến The Wild Dreams Tour vì tình yêu âm nhạc, niềm vui âm nhạc mang lại. Chị nghe nhiều thể loại, từ Âu Mỹ đến K Pop. Hồi tháng 9, Thùy Trang cũng săn vé ra Hà Nội xem show của Black Pink.

Lê Minh, 27 tuổi, đi nghe nhạc cùng người yêu. Lần đầu dự một liveshow có nghệ sĩ quốc tế, anh thấy khác biệt lớn so với nghe trực tuyến. Hiệu ứng sân khấu, phong độ của ca sĩ làm Lê Minh thấy các bài hát vui tươi, giàu cảm xúc hơn. Anh không nghĩ Westlife "hết thời", cho rằng việc nghệ sĩ thế giới đến Việt Nam biểu diễn là xu hướng, trong bối cảnh điều kiện sống của khán giả tốt hơn, nhu cầu thưởng thức âm nhạc đa dạng, đối tượng khán giả cũng đa dạng chứ không phải chỉ lứa tuổi teen. Lê Minh dự định đi xem show nhiều hơn.

Cùng quan điểm, khán giả Phương Thanh, 40 tuổi, nói thích Westlife nhưng nếu trước đây ban nhạc đến Việt Nam, chị chưa hẳn tới xem được vì không đủ điều kiện. Phương Thanh đánh giá cao phần trình diễn của Westlife, cho biết nếu sau này nhóm quay lại, chị vẫn đi xem tiếp. Điều nuối tiếc duy nhất của chị là show hơi ngắn.

Đêm nhạc Westlife - niềm vui dưới bầu trời Tony, ở TP Thủ Đức, hát "I Lay My Love on You" trước giờ ban nhạc biểu diễn. Video: Heather

Tony, tám tuổi, tới concert cùng bố. Cậu bé mặc chiếc áo phông in hình bốn ca sĩ. Cha của bé cho biết hay mở nhạc Westlife khi lái xe, dần nhận ra Tony say mê nhóm nhạc. Không những thuộc làu nhiều bài, Tony tìm tòi thông tin ngày sinh, sự nghiệp, tài sản của các thành viên. Vốn mơ mộng làm doanh nhân, từ khi thích Westlife, Tony chuyển sang thích làm ca sĩ, hát hay như Shane Filan. Kết thúc show, Tony nói: "Chương trình hay, con quá vui, con chỉ tiếc không xin được chữ ký".

Tony mang theo cuốn vở cậu bé chép lời các bài hát của Westlife. Ảnh: Heather

Màn trình diễn của Westlife mang niềm vui cho khán giả song chương trình nhận loạt ý kiến tiêu cực trong khâu tổ chức. Sát giờ diễn, nhân viên dựng lều trước sân khấu, khiến một bộ phận khán giả ở Cat 3 (giá vé 2,1 triệu đồng, tổng cộng tám Cat) bị che khuất tầm nhìn. Họ la ó, yêu cầu đơn vị tổ chức - AMO - đổi chỗ hoặc hoàn trả tiền vé do không thể nhìn thấy sân khấu, chỉ có thể xem qua màn hình chiếu. Nhân viên đã sắp xếp chỗ thuận tiện, gần sân khấu hơn cho một số người nhưng vẫn có các khán giả không được đổi chỗ ngồi.

Việc dựng lều khiến tầm nhìn khán giả ở Cat 3 bị che khuất. Ảnh: Heather

Đại diện của AMO cho biết ban đầu không có kế hoạch dựng lều nhưng các nhà sản xuất của Westlife lo ngại trời mưa làm hư hỏng các thiết bị kỹ thuật, gây gián đoạn chương trình, vì vậy đề nghị dựng lều che thiết bị. Phía nhà sản xuất xin lỗi vì thay đổi đột ngột liên quan kỹ thuật, nói sẽ có phương án khác cho show ngày 22/11, tránh ảnh hưởng tầm nhìn của khán giả.

Ngoài ra, một số người nhận xét đơn vị tổ chức sắp xếp chỗ ngồi không hợp lý, sân khấu không đẹp. Trước đó, khán giả cũng chỉ trích ban tổ chức không công bằng khi mở bán vé đứng ở vị trí gần sân khấu với mức giá 600.000 đồng, trong khi những người mua trước phải trả tiền nhiều hơn nhưng vị trí xem không đẹp bằng. Phía ban tổ chức nói bán thêm vé đứng nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của khán giả, vì nhiều người bị lừa không mua được vé.

Việt Nam là một trong tám điểm dừng chân của Westlife tại châu Á, ở tour The Wild Dreams. Ban đầu, họ dự định diễn một đêm, vào 22/11, hơn 15.000 vé bán hết sau bốn giờ. Ban tổ chức đạt được thỏa thuận để nhóm diễn thêm vào tối 21/11. Dựa trên số vé bán ra và vé tặng, đơn vị tổ chức ước tính có khoảng 15.000 khán giả tới concert đầu tiên, song lượng người xem ít hơn mức này. Fan của Westlife cho rằng đêm diễn 22/11 sẽ bùng nổ và hấp dẫn hơn vì lượng fan đông hơn.

