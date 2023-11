Bốn thành viên nhóm nhạc Westlife đến TP HCM tối 20/11, chuẩn bị cho show diễn "The Wild Dreams Tour" vào ngày 21-22/11.

Theo ban tổ chức, nhóm bay từ Ma Cao đến TP HCM, đáp sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 18h20 phút. Trước đó, theo yêu cầu của nhóm, lịch trình phải được giấu kín. Tuy nhiên, từ đầu giờ chiều, nhiều fan đã có mặt tại sân bay, mang theo băng rôn, poster để chào đón.

Nicky Byrne dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc bên fan Việt.

Khi Westlife xuất hiện, đám đông reo hò, gọi tên nhóm. Các thành viên như Nicky Byrne đã dùng điện thoại cá nhân để lưu lại khoảnh khắc cùng fan. Họ sau đó nhanh chóng di chuyển ra xe riêng về khách sạn.

Westlife sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi diễn đầu tiên vào tối 21/11, dự kiến đón hơn 15.000 khán giả tại Sân vận động Thống Nhất. Bà Đỗ Thu Giang - giám đốc Công ty AMO, đơn vị tổ chức - nói: "Lịch trình của nhóm trong chuyến lưu diễn Việt Nam khá căng thẳng, gần như không có thời gian trống. Trước đó, nhóm dự kiến đến sớm hoặc nán lại để trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực Việt".

Sự kiện The Wild Dreams Tour của Westlife được nhiều fan Việt mong chờ gần hai tháng qua, kể từ khi ban tổ chức công bố thông tin hôm 19/9. Ban đầu, nhóm dự định chỉ diễn một đêm 22/11. Trong ngày mở bán 26/9, lượng vé tung ra được bán hết trong khoảng bốn tiếng, mức cao nhất là 4 triệu đồng. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, giữa tháng 10, ban tổ chức công bố thêm một đêm diễn vào ngày 21/11.

Shane Steven Filan - giọng ca chính của nhóm Westlife.

Theo ban tổ chức, sau show ở Việt Nam, Westlife sẽ bay ngay sang Ấn Độ để tiếp tục tour theo lịch trình có sẵn. Do đó, nếu không làm vào tối 21/11 sẽ không thể có khoảng thời gian nào khác, trong khi lượng khán giả muốn thưởng thức đêm nhạc còn rất lớn.

Ngày 17/11, ban tổ chức thông báo mở bán thêm hạng vé cat 7 (khu vực 7) trong cả hai đêm diễn với mức giá 600.000 đồng. Thông tin gây tranh cãi trên mạng xã hội khi một bộ phận khán giả cho rằng quyết định không hợp lý. Theo sơ đồ, những người mua vé hạng này được xếp chỗ đứng phía trước khu vực A1, A2, A3 - các hạng vé có giá tiền cao hơn.

Bà Thu Giang cho biết mở thêm hạng vé vì muốn phục vụ thêm nhu cầu của khán giả thần tượng nhóm. Ban tổ chức không tiết lộ số lượng cụ thể của cat 7, nhưng khẳng định lượng vé này chỉ chiếm phần nhỏ so với cat 1 và cat 2. "Việc mở thêm hạng vé không ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như tầm nhìn, trải nghiệm xem show của các hạng vé trước đó", đại diện đơn vị nói.

Các thành viên chào tạm biệt fan trước khi về khách sạn nghỉ ngơi.

Hiện ban tổ chức chưa tiết lộ chi tiết nội dung. Tuy nhiên, show sẽ mang tinh thần nhẹ nhàng, gợi nhắc thanh xuân. Westlife dự kiến thể hiện các bản hit như Uptown Girl, Seasons in the Sun, Flying Without Wings, No One’s Gonna Sleep Tonight, đồng thời sẽ có thêm các tiết mục tạo bất ngờ.

Sân khấu được thiết kế hình chữ "T" - khác các tour diễn gần đây - để nhóm đến gần khán giả hơn. So với các nước Westlife từng tổ chức concert, thời lượng chương trình tại Việt Nam sẽ dài hơn. Những ngày qua, ban tổ chức cải thiện sân bãi, khu vực hậu trường, đánh số lại toàn bộ ghế trên sân vận động Thống Nhất.

Flying Without Wings - Westlife Westlife hát "Flying Without Wings". Video: Westlife

Westlife đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm, Shane Filan, từng trở lại hát năm 2014 và 2017.

Bốn thành viên hiện tại của Westlife. Ảnh: Fanpage Westlife

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990-2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Brian McFadden tách nhóm.

Tên tuổi của nhóm gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Seasons in the Sun. Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne tập trung đi lưu diễn, ra ca khúc mới.

Tân Cao

Ảnh: AMO Vietnam