Westlife lưu diễn ở TP HCM

Nhóm nhạc Westlife thông báo trở lại Việt Nam sau 12 năm, diễn ở TP HCM vào ngày 22/11.

Tối 19/9, fanpage chính thức của nhóm thông báo: "Việt Nam! Chúng tôi rất háo hức trở lại với tour The Wild Dreams. Vé được mở bán ngày 26/9, đừng bỏ lỡ".

Phía đơn vị tổ chức sự kiện xác nhận Việt Nam là một trong tám địa điểm châu Á thuộc tour diễn của nhóm. Hai bên đạt thỏa thuận hồi tháng 7, đến nay mới công bố. Bốn thành viên Mark, Kian, Shane và Nicky sẽ thể hiện các bản hit như Uptown Girl, Seasons in the Sun, Flying Without Wings, No One’s Gonna Sleep Tonight và nhiều ca khúc nổi tiếng khác. Đơn vị đưa Westlife về Việt Nam gần đây tổ chức show của 911, từng sản xuất MV Em đồng ý (Đức Phúc và 911).

The Wild Dreams Tour của Westlife khởi động từ năm 2020, phải hoãn hai năm nay vì dịch bệnh, một số thành viên gặp vấn đề sức khỏe. Nhóm đã diễn hơn 60 buổi ở châu Á, châu Âu. Trong số đó, buổi diễn ở Dublin (Ireland) - quê nhà của nhóm vào ngày 8-9/7 hút hơn 87.000 khán giả. Concert ở London (Anh) ngày 2/8 cũng có 70.000 người tham gia.

Bốn thành viên hiện tại của Westlife. Ảnh: Fanpage Westlife

Westlife đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm, Shane Filan, từng trở lại hát năm 2014 và 2017.

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990 - 2000, gồm năm thành viên: Bryan McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Bryan McFadden tách nhóm.

Cái tên Westlife đi liền với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Season in the Sun. Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne tập trung đi lưu diễn, ra ca khúc mới.

Westlife - "Seasons In The Sun" Ca khúc "Season in the Sun" của Westlife. Video: YouTube Westlife

Tân Thu