Vé xem Westlife ở TP HCM cao nhất 4 triệu đồng

Giá vé đêm "The Wild Dreams Tour" của Westlife tại Việt Nam vào tháng 11 dao động từ 850.000 đồng đến bốn triệu đồng.

Tối 21/9, ban tổ chức công bố sơ đồ sân khấu với tám khu vực chỗ ngồi và sáu mức vé cho sự kiện sẽ diễn ra tại sân vận động Thống Nhất, ngày 22/11.

Sáng 26/9, hoạt động mở bán vé diễn ra trên một kênh trực tuyến, dự kiến có 15.000 vé, tương đương sức chứa tối đa của địa điểm tổ chức.

Bà Đỗ Thu Giang - giám đốc Công ty AMO tổ chức sự kiện - cho biết giá vé đưa ra dựa trên đánh giá về mức thu nhập bình quân của người Việt, có thể phù hợp với nhiều đối tượng như gia đình đông người, nhân viên văn phòng, khán giả thế hệ 8x-9x vốn là fan lâu năm của Westlife.

Toàn bộ vé đều có ghế ngồi ở cả khán đài lẫn khu vực dưới sân. Trong đêm nhạc, khán giả vẫn có thể đứng dậy để hòa mình vào từng tiết mục của nghệ sĩ. Vé khi giao dịch thành công sẽ được xuất theo hình thức điện tử, chứa mã QR để thuận tiện cho khán giả, tránh lừa đảo.

Westlife biểu diễn tại Quảng Châu, Trung Quốc hồi giữa tháng 9. Ảnh: Facebook Westlife

Theo nhiều khán giả, giá vé show Westlife tại Việt Nam thấp hơn so với sự kiện nhóm từng tổ chức tại các nước. Cụ thể, giá vé concert tại Singapore dao động từ 128 - 258 đô la Singapore (2,3 triệu - 4,6 triệu đồng), Thái Lan là 1.500 - 6.500 baht (1- 4,4 triệu đồng), Philippines khoảng 1.575 - 13.650 peso (673.000 đồng - 5,8 triệu đồng). So với một số concert của nghệ sĩ quốc tế tổ chức trong nước gần đây, giá vé show Westlife "mềm" hơn, chẳng hạn concert của Blackpink hồi tháng 7, giá vé cao nhất là 9,8 triệu đồng.

Khán giả Minh Quân, 35 tuổi, ở TP HCM nói: "Các mức vé công bố vừa túi tiền cho nhiều đối tượng, trong đó có sinh viên và dân văn phòng có thu nhập trung bình như tôi. Chắc chắn tôi sẽ săn vé để trực tiếp nghe nhóm hát sau nhiều năm".

Hiện thị trường mua bán lẫn hình thức săn hộ, sang nhượng vé đã "nóng" trên mạng xã hội. Ban tổ chức khuyến cáo khán giả nên mua vé ở kênh chính thức.

Ca khúc "My Love" của Westlife Ca khúc "My Love" của nhóm phát hành năm 2000. Video: Westlife

Thông tin concert The Wild Dreams Tour của Westlife tại TP HCM công bố tối 19/9, gây chú ý với fan nhóm nhạc huyền thoại đến từ Ireland. Hiện ban tổ chức chưa thông tin lịch trình chi tiết của nhóm, tuy nhiên cho biết đã bắt đầu bước vào công tác hoàn thiện các hạng mục sản xuất. Về nội dung show sẽ mang tinh thần nhẹ nhàng, gợi nhắc thanh xuân. Nhóm dự kiến thể hiện các bản hit như Uptown Girl, Seasons in the Sun, Flying Without Wings, No One’s Gonna Sleep Tonight, đồng thời sẽ có thêm các tiết mục tạo bất ngờ.

Concert của Westlife khởi động từ năm 2020, phải hoãn hai năm nay vì dịch bệnh, một số thành viên gặp vấn đề sức khỏe. Nhóm đã diễn hơn 60 buổi ở châu Á, châu Âu. Trong số đó, buổi diễn ở Dublin (Ireland) - quê nhà của nhóm vào ngày 8-9/7 hút hơn 87.000 khán giả. Concert ở London (Anh) ngày 2/8 cũng có 70.000 người tham gia.

Westlife đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm, Shane Filan, từng trở lại hát năm 2014 và 2017.

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990 - 2000, gồm năm thành viên: Bryan McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Bryan McFadden tách nhóm.

Tên tuổi của nhóm gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Season in the Sun. Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrn tập trung đi lưu diễn, ra ca khúc mới.

Tân Cao