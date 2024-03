Vượt xe thế nào an toàn cho tài xế mới

Việc vượt xe phải được thực hiện dứt khoát, tài xế phải luôn liên tục kiểm tra các điểm mù trong quá trình này để đảm bảo an toàn.

Vượt xe là một tình huống phổ biến khi lái xe, nhằm giúp xe thoát khỏi dòng phương tiện đang di chuyển với tốc độ chậm, ngăn ùn ứ hoặc tắc nghẽn giao thông. Đây là một trong những kỹ năng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm khi lái xe, nhất là với những tài xế mới.

Không vượt các xe khác khi không đủ điều kiện an toàn, có nghĩa là phía trước có xe đang vượt, hoặc có vật cản ở phía đường vượt, các đoạn đường bị hạn chế tầm nhìn như khúc cua, đầu dốc, đường giao nhau, hoặc khi điều kiện thời tiết gây cản trở tầm quan sát của tài xế, và không vượt ở các đoạn đường có vạch kẻ liền, hoặc biển báo cấm vượt.

Do đó, trước khi vượt các xe khác, tài xế phải đảm bảo thỏa mãn các điều kiện an toàn, sau đó mới tiến hành cho xe vượt. Điều đầu tiên cần làm là kiểm tra các gương và toàn bộ các điểm mù của xe, nhằm đảm bảo không có vật cản hoặc xe khác. Sau đó, tiến hành cho xe di chuyển đến gần xe muốn vượt, giữ khoảng cách khoảng 2-3 giây, gạt cần xi-nhan về bên trái để báo hiệu xe phía trước về ý định vượt của tài xế. Nếu bám quá sát xe phía trước, tài xế sẽ không đủ thời gian để tăng tốc khi vượt.

Tiếp theo, tài xế đánh nhẹ vô-lăng về phía bên trái để bắt đầu vượt. Lúc vượt gần tăng ga nhanh, dứt khoát để vượt xe phía trước càng nhanh càng tốt, nhưng vẫn phải giữ đúng tốc độ quy định. Việc đi chậm, hoặc đi song song với xe cần vượt trong thời gian dài sẽ tạo nhiều tình huống nguy hiểm cho cả tài xế lẫn các phương tiện khác xung quanh.

Sau khi đã vượt xe, tài xế cần duy trì tốc độ cho đến khi đã cách xe phía sau khoảng cách 2-3 giây, bật xi-nhan phải, và từ từ đánh lái về phía bên phải để nhập về làn đường một cách an toàn. Một mẹo để kiểm tra xem đủ khoảng cách an toàn với xe phía sau để nhập về làn hay không là nhìn vào gương chiếu hậu, nếu thấy đủ hai đèn xe, tức toàn bộ phần đầu xe ở trong gương, là đã đủ khoảng cách an toàn để nhập lại vào làn.

Trường hợp nếu thấy có vật cản phía trước trong khi vượt, ví dụ xe đi ngược chiều, tài xế không nên cố gắng chạy nhanh để vượt qua, thay vào đó giảm tốc độ, kiểm tra các điểm mù, gương hậu, và cho xe nhập lại về làn, chờ khi vắng xe rồi mới tiến hành vượt lại.

Cần thận trọng khi vượt các xe lớn, dài vì tầm nhìn của tài xế có thể bị che khuất, tài xế không nhìn thấy vật cản phía trước. Ngoài ra, không bám theo các xe đang vượt vì dễ xảy ra va chạm hoặc ùn tắc, và một lần chỉ được vượt một xe, không vượt một hàng xe liên tiếp nhau.

Đối với các xe bị vượt, tài xế cần giữ vững tốc độ, không tăng tốc đột ngột khi có xe vượt ở bên cạnh, ngoài ra có thể chếch nhẹ vô-lăng về phía bên trái để tạo ra khoảng hở an toàn cho các xe cần vượt.

