Vượt xe: kỹ năng sơ đẳng nhiều tài xế lóng ngóng

Để vượt xe một cách an toàn, tài xế cần chọn đúng thời điểm, điều kiện mặt đường tốt và hiểu rõ hành vi của các xe khác trên đường.

Vượt và nhường xe khác vượt là kỹ năng sơ đẳng rất quan trọng khi lái xe, vì không có chiếc xe nào chạy một mình trên đường. Đây là một trong những kỹ năng buộc các tài xế mới phải thực hành nhiều lần mới có thể thuần thục, đồng thời tài xế cần phải biết rõ các quy tắc an toàn, nhằm tạo ra thói quen lái xe tốt khi tham gia giao thông.

Khi nào có thể vượt?

Tài xế chỉ có thể nghĩ đến việc vượt xe khi đảm bảo đủ điều kiện an toàn để vượt. Có nghĩa rằng phần đường xe di chuyển trong suốt quá trình vượt thông thoáng, các phương tiện ở hướng đường đối diện không di chuyển quá gần. Thông thường, khoảng đường trống để tài xế có thể vượt một cách an toàn là 50-100 m, tùy vào tốc độ của xe.

Bên cạnh đó, nếu đang đi theo sau đoàn xe dài, tài xế cần đảm bảo không có xe đang vượt phía trước hoặc phía sau phương tiện của mình. Nếu chuyện này xảy ra, cần đợi cho những xe đang vượt thực hiện xong quá trình này, sau đó mới vượt. Hành động vượt nối đuôi rất nguy hiểm, vì có thể không đủ khoảng trống để hai xe có thể vượt một cách an toàn, đồng thời tầm nhìn phía trước của tài xế sẽ bị che khuất. Tài xế cần kiểm tra kỹ phía đường bên trái ở đằng trước bằng cách chếch nhẹ mũi xe, và đằng sau bằng gương hậu trước khi thực hiện vượt xe.

Đoạn đường nét đứt cho phép vượt xe qua địa phần Di Linh, Lâm Đồng. Ảnh: Hồ Tân

Tài xế cần kiểm tra vạch kẻ đường để xem xe có được lấn vạch để thực hiện vượt xe khác hay không. Vạch nét đứt được lấn làn, trong khi vạch liền cấm. Tài xế cũng cần tránh vượt khi đến gần giao lộ, những nơi khuất tầm nhìn, đoạn cua gấp, khi mật độ xe đông, đường xấu.

Ngoài ra nếu đường trơn do mưa, tài xế cần thận trọng khi vượt vì xe có thể bị trượt bánh do tăng tốc, giảm tốc hoặc chuyển hướng quá đột ngột. Nếu gặp thời tiết xấu, tài xế cần giữ khoảng cách xe lớn hơn với xe phía trước, và cần quãng đường thông thoáng dài hơn để có thể vượt xe an toàn.

Đọc phản ứng của tài xế khác

Nếu xe phía trước đang di chuyển với tốc độ tối đa cho phép, tài xế không được thực hiện vượt. Nếu nhận thấy xe trước có dấu hiệu giảm tốc, nép dần bên phải để nhường, tài xế mới nên vượt.

Nếu xe phía trước có những hành vi khó đoán như tăng giảm tốc bất thường, vẩy lái, chuyển hướng đột ngột, phanh gấp... tài xế không nên thực hiện vượt. Thay vào đó cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước cho đến khi xe phía trước đã giữ vững tốc độ ổn định, thẳng lái.

Ngoài ra, nếu xe phía trước bật xi-nhan trái khi đi trên đường thẳng, có vài khả năng xảy ra. Một là xe đó cũng đang muốn vượt xe khác, hai là xe sắp chuyển hướng hoặc ba là tài xế đang báo hiệu cho xe sau rằng đường đông, không nên vượt.

Cách vượt xe nhanh, an toàn

Một khi các đảm bảo đủ các yếu tố nói trên, tài xế có thể thực hiện vượt. Bước đầu tiên là bật xi-nhan trái để báo hiệu cho các xe khác rằng "xe tôi chuẩn bị vượt, xin hãy chú ý".

Bước tiếp theo là thực hiện vượt xe. Tài xế cần đánh lái từ tốn, và tăng tốc một cách dứt khoát khi vượt. Sau khi vượt, quan sát nếu thấy toàn bộ đầu xe phía sau trong gương thì mới bật xi-nhan phải để trở về làn. Cuối cùng là tắt xi-nhan khi đã thực hiện vượt xong.

Nếu có xe xin vượt, tài xế cần làm gì?

Khi có xe xin vượt, tài xế cần giữ vững tốc độ hoặc giảm một chút để tạo nhiều khoảng trống an toàn cho các xe đang vượt. Bên cạnh đó, tài xế có thể di chuyển về mép phải của làn đang đi, cũng chung mục đích là tạo nhiều khoảng trống cho xe khác hơn, nhưng chỉ thực hiện điều này khi phía bên phải đường đi trống, không có phương tiện di chuyển quá gần.

Cần tránh việc tăng tốc hoặc đánh lái đột ngột khi có xe đang vượt song song, vì hành động này sẽ "cướp" đi khoảng trống an toàn, đẩy phương tiện khác lẫn xe của bản thân vào thế nguy hiểm. Nhường đường cho phương tiện lưu thông nhanh hơn sẽ tạo ra điều kiện lái xe an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Hồ Tân