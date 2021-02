Vượt gần 90 người mới cưới được vợ trên Hẹn hò VnExpress

Đã qua hai mùa xuân tôi được ăn Tết ở xứ sở ngàn hoa đầy thơ mộng cùng vợ đáng yêu. Tôi từng phản hồi bài của cô ấy trên VnExpress năm rưỡi trước.

Vợ chồng tôi đều là độc giả trung thành của VnExpress rồi đến chuyên mục Hẹn hò. Cũng vì độc thân lâu quá nên tôi khao khát muốn tìm được một nửa. Chắc nhờ khao khát đó cùng với niềm tin từ chuyên mục này nên chúng tôi hội đủ duyên để về chung nhà.

Nhớ lại lúc đọc được bài viết: "Cô gái ngành Dược mong cùng anh xây mục tiêu tự do tài chính" tôi đã suy nghĩ gần một tháng mới quyết định phản hồi. Thật may mắn khi đã không quá muộn màng dù tôi là người thứ tám mấy gửi phản hồi bài viết của cô ấy và vẫn nhận được hồi âm.

Sau một tháng trò chuyện qua email và chat, chúng tôi đã có buổi hẹn đầu tiên; hẹn hò được một tháng thì chính thức làm người yêu. Thương cho cô ấy khi vừa mới tìm được người như ý lại phải bắt đầu chuỗi ngày yêu xa khi tôi sang Nhật công tác. Chúng tôi trải qua những ngày nhớ nhung da diết, rồi nhờ vào sự tự tin và nỗi nhớ đã tạo động lực cho cô ấy tự thực hiện chuyến đi sang thăm tôi vào đúng dịp lễ Giáng sinh. Cả hai đã trải nghiệm chuyến du lịch 7 ngày đầy ắp kỷ niệm và yêu thương ở xứ sở hoa anh đào. Mùa đông năm đó thật ấm áp.

Cũng nhờ chuyến đi này chúng tôi hiểu nhau hơn, cùng lên kế hoạch và sẻ chia trong chuyến đi. Sau thời gian công tác, tôi về nước cũng là lúc dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Vì đã xác định nghiêm túc và hiểu nhau nhiều hơn, chí hướng cũng tương đồng nên hai đứa xin phép hai bên gia đình cho về chung nhà. Đúng vào ngày sinh nhật tôi, cô ấy đã "tặng" cho mình "cô vợ" dễ thương. Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi có vợ đồng hành (đôi khi cùng đồng lõa cho những thói xấu và ham vui); mỗi ngày đều có những niềm vui khi vợ chồng cùng chăm sóc, sẻ chia với nhau những câu chuyện, những sự động viên lúc mệt mỏi. Vợ hay nói vì may mắn nên mới gặp được tôi, còn ba mẹ tôi và bạn bè thì bảo tôi thật may mắn khi cưới được người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Tôi cảm thấy cả hai vợ chồng đều may mắn khi là độc giả của Hẹn hò VnExpress.

Đầu năm mới, tôi muốn chia sẻ niềm vui cũng như tiếp thêm niềm tin cho các bạn còn đang tìm kiếm một nửa của mình. Chúc mọi người năm mới nhiều an vui. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban biên tập chuyên mục Hẹn hò, Tâm sự. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe và thành công.

Gửi vợ yêu: "Chồng thương vợ nhiều lắm nhưng ít khi biểu đạt bằng lời nói, chỉ bằng hành động và những quan tâm chăm sóc hàng ngày thôi. Vợ hiểu mà phải không, nên mới ngày càng mê chồng. Vợ chồng mình cùng cố gắng cho mục tiêu tương lai nhé. Hiện tại thì nên an vui mỗi ngày để chờ chào đón em bé và nhà mới vào tháng 9 tới vợ nhé. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chồng hứa sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con mỗi ngày.

Trung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.