Vườn cây trĩu quả của Thúy Nga

MỹDiễn viên Thúy Nga tận dụng đất xung quanh nhà 800 m2 ở California để trồng cây ăn trái như hồng, bưởi, chanh, thỏa mãn sở thích làm nông.

Vốn yêu thiên nhiên, chị dùng khoảnh đất quanh nhà trồng cây. "Khi mua nhà, tôi luôn chọn nơi có đủ điều kiện trồng trọt, để thoải mái thực hiện thú vui vườn tược", Thúy Nga nói.

Diễn viên trồng các loại cây như hồng, bưởi, khế, tắc, mận, ổi. "Năm nay, thời tiết thuận lợi, cộng thêm được chăm bón, tưới nước cẩn thận nên nhiều cây sai trĩu quả", diễn viên cho biết. Ngoài để ăn, Thúy Nga thường mang tặng hàng xóm làm quà.

Chị dự định tạo thêm vườn rau trong thời gian tới với các loại ăn lá như: rau muống, cải, mồng tơi. Ngoài ngôi nhà vườn này, Thúy Nga sở hữu hai căn nhà khác để đầu tư và cho thuê. Sau đại dịch, diễn viên đón con gái và mẹ từ TP HCM sang Mỹ định cư. Hiện chị làm công việc sản xuất nội dung và kinh doanh online.

Thúy Nga 59 tuổi, quê ở Quảng Trị. Năm 18 tuổi, chị thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Năm 2000, chị gia nhập sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân. Năm 2003, Thúy Nga và Quốc Thuận thành lập nhóm hài riêng, làm tiểu phẩm tham gia chương trình Gala cười. Ba năm liên tiếp, họ đoạt giải Nhóm hài trẻ được yêu thích. Năm 2010, Thúy Nga kết hôn và sinh con gái - bé Nguyệt Cát. Sau khi ly hôn, diễn viên sống, làm việc tại Mỹ.

Hoàng Dung