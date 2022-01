Vũ Hoàng My mắc Covid-19

TP HCMÁ hậu Vũ Hoàng My nhận kết quả dương tính nCoV qua xét nghiệm nhanh tại nhà sáng 6/1 với triệu chứng đau họng, nghẹt mũi...

Người đẹp phát hiện bệnh vài ngày sau khi cùng Kim Duyên trở về từ Miss Universe ở Israel. Hoàng My không có triệu chứng nặng, chỉ đau họng, nghẹt mũi. Á hậu xông tỏi, gừng, sả mỗi ngày hai lần, uống thuốc giảm sốt... Đi cùng chuyến bay, Kim Duyên phát hiện bệnh trước đó 48 giờ với tình trạng nặng hơn như sốt, đau nhức khắp mình mẩy.

Vũ Hoàng My trong chuyến công tác tại Israel cuối tháng 12/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoàng My không rõ nguồn lây nhiễm vì trước đó cô nhận kết quả âm tính khi xét nghiệm PCR ở nước ngoài. Hiện á hậu tự cách ly tại căn hộ riêng, thỉnh thoảng nhờ mẹ và chị gái ở gần đó mua nhu yếu phẩm, treo trước cửa. Người đẹp tiếc vì lỡ dở nhiều kế hoạch công việc, trong đó có show của nhà thiết kế Hoàng Hải - ngày 6/1, Vũ Ngọc & Son - ngày 7/1. Á hậu nói: "Tôi mong sớm bình phục để kịp tham gia chuyến thám hiểm Sơn Đoòng ngày 14/1 tới".

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Những năm gần đây, á hậu tham gia sản xuất phim, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Tháng 11/2020, cô tham gia cuộc thi truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng.

Những tháng dịch bùng phát, người đẹp tham gia vào nhóm nghệ sĩ tình nguyện viên. Tháng 10/2021, Hoàng My thuộc nhóm du khách đầu tiên khám phá Quảng Bình sau giãn cách nới lỏng.

Vũ Hoàng My tham quan hang động Vũ Hoàng My tung váy tạo dáng khi tham quan hang Tiên, Quảng Bình vào tháng 10/2021. Video: Nhân vật cung cấp

Tam Kỳ