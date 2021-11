Nhan sắc tuổi 33 của Vũ Hoàng My

Hoàng My cho biết một năm qua có nhiều sự kiện ý nghĩa với cô. Tháng 11/2020, cô tham gia cuộc thi truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng.

Những tháng dịch bùng phát, cô cũng tham gia vào nhóm nghệ sĩ tình nguyện viên. Tháng 10 qua, cô thuộc nhóm du khách đầu tiên khám phá Quảng Bình sau giãn cách nới lỏng.