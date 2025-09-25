Vụ cháy nhà lan sang trụ sở ngân hàng 'thiệt hại hơn 2 tỷ đồng'

Cà MauHỏa hoạn thiêu rụi hai căn nhà và một phần trụ sở chi nhánh ngân hàng ở xã Năm Căn gây thiệt hại hàng tỷ đồng, các gia đình tiếp tục thống kê.

Chiều 25/9, ông Võ Văn Hành, Chủ tịch UBND xã Năm Căn cho biết tổn thất ở chi nhánh ngân hàng (góc đường Nguyễn Tất Thành với An Dương Vương) chủ yếu phần mặt ngoài trụ sở, tầng trên và một số giấy tờ, vật dụng, ước thiệt hại 400 triệu đồng. Đơn vị sẽ sớm khắc phục để hoạt động vào thứ 2 tuần sau.

Căn nhà bán đồ sắt và trụ sở chi nhánh ngân hàng sau vụ cháy. Ảnh: Chúc Ly

Theo ông Hành, hai căn nhà dân bị cháy còn lại kinh doanh tạp hóa và đồ sắt, gia dụng rất khó để kiểm kê thiệt hại nên tốn nhiều thời gian. "Bước đầu tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng, xã hỗ trợ 3 triệu đồng", chủ tịch xã nói, cho biết đã cử lực lượng đến hiện trường giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Tuy vậy, ông Mạc Văn Hưởng, chủ căn nhà kinh doanh đồ sắt bị cháy lan, cho biết qua thống kê sơ bộ thiệt hại tài sản và vật dụng trong nhà hơn một tỷ đồng. Hầu hết hàng hóa đã bị thiêu rụi, không có khả năng khắc phục.

"Riêng căn nhà tôi xây cách đây khoảng hai năm, chi phí gần 1,5 tỷ đồng, phải đập bỏ và xây lại vì bị nung nóng quá lâu khiến cho tường, sắt hư hỏng nặng, không thể ở được", ông Hưởng nói, cho biết đã thuê căn kế bên để chuẩn bị buôn bán trở lại. Gia đình đang dọn dẹp căn bị cháy.

Chị Dương (con gái của chủ căn nhà bị cháy đầu tiên) cho hay sau vụ cháy cả gia đình đang ở nhờ người thân. Chị đang huy động lực lượng để dọn dẹp đồ đạc hư hỏng, thống kê thiệt hại. Do công việc còn bề bộn, gia đình chưa biết có tiếp tục ở lại căn nhà bị cháy hay không.

Trước đó, rạng sáng 22/9, lửa bùng phát tại tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Tất Thành, sau đó lan sang căn nhà và chi nhánh ngân hàng bên cạnh. Sau hơn một giờ, hỏa hoạn mới được khống chế. Hai căn nhà bị thiêu rụi có tổng diện tích hơn 250 m2. Chi nhánh ngân hàng dài 20 m, rộng 4 m, gồm một trệt, hai lầu.

Hiện công an chưa đưa ra nguyên nhân cháy.

Chúc Ly