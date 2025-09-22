Hiện trường trụ sở ngân hàng, dãy nhà dân bị cháy ở Cà Mau

Trụ sở ngân hàng cháy trơ khung biển hiệu được phong tỏa để cảnh sát phun nước dập lửa âm ỉ từ phía trong, khắc phục hậu quả. Tòa nhà bị cháy lan từ căn nằm cách đó gần 10 m, bùng phát lúc 3h40 hôm nay.

Chi nhánh ngân hàng dài 20 m, rộng 4 m, gồm một trệt, hai lầu, nằm ở góc đường Nguyễn Tất Thành với An Dương Vương. Đây là khu vực sầm uất nhất của thị trấn Năm Căn cũ (nay là xã Năm Căn), dân cư đông đúc, nhiều tòa nhà cao tầng, cửa tiệm kinh doanh.