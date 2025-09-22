Hiện trường trụ sở ngân hàng, dãy nhà dân bị cháy ở Cà Mau

Trụ sở ngân hàng cháy trơ khung biển hiệu được phong tỏa để cảnh sát phun nước dập lửa âm ỉ từ phía trong, khắc phục hậu quả. Tòa nhà bị cháy lan từ căn nằm cách đó gần 10 m, bùng phát lúc 3h40 hôm nay.
Chi nhánh ngân hàng dài 20 m, rộng 4 m, gồm một trệt, hai lầu, nằm ở góc đường Nguyễn Tất Thành với An Dương Vương. Đây là khu vực sầm uất nhất của thị trấn Năm Căn cũ (nay là xã Năm Căn), dân cư đông đúc, nhiều tòa nhà cao tầng, cửa tiệm kinh doanh.
Mặt ngoài chi nhánh ngân hàng cháy đen, khung sắt cháy xém, nhiều ô kính bị vỡ.
Khoảnh khắc biển lửa bao trùm dãy nhà ở trung tâm xã Năm Căn. Video: Thiên Chương - Tuấn Việt - Chúc Ly
Phía trước căn nhà xảy ra cháy đầu tiên ám đầy khói đen, cửa kính vỡ. Căn nhà rộng 4 m, dài hơn 20 m, một trệt và một lầu, vừa làm chỗ ở kết hợp kinh doanh. Lửa bùng lên ở đây lúc khoảng 3h40, được dập tắt nhưng sau đó bất ngờ cháy to trở lại, lan rộng.
Toàn bộ tài sản trong tiệm tạp hoá bị lửa thiêu rụi. Tường, trần và dãy kệ kê hàng sập, hư hỏng. Chủ hộ chỉ kịp lấy giấy tờ.
Căn nhà chứa nhiều hàng, đồ đạc nên lửa dễ bùng phát, sau đó âm ỉ. Dù lửa đã được khống chế nhưng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước phòng hỏa hoạn bùng phát trở lại.
Tổng cộng cảnh sát PCCC huy động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ hơn 80 người dập lửa.
Máy bơm, thiết bị điện, nước còn sót lại ở phía dưới cửa hàng sau vụ cháy.
Nhiều hàng hóa của các cửa tiệm gần nơi xảy ra cháy được tiểu thương di dời ra bên ngoài nhằm đảm bảo an toàn.
Đến hơn 7h, đám cháy được khống chế, nhưng lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát ngăn khả năng lửa bùng lên.
Theo chính quyền, sự cố không gây thương vong, song thiêu rụi hai căn nhà với tổng diện tích hơn 250 m2; trụ sở chi nhánh ngân hàng cháy một phần. Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chữa cháy, giúp người dân khắc phục.
Khu vực xảy ra cháy. Đồ họa: Khánh Hoàng
Chúc Ly