Cháy dãy nhà lan sang trụ sở ngân hàng ở Cà Mau

Lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Năm Căn cũ, sau đó lan sang nhà và trụ sở chi nhánh ngân hàng kế bên, sáng 22/9.

Khoảng 3h40, lửa bùng phát tại tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Tất Thành (huyện Năm Căn cũ, nay là xã năm Căn), sau đó lan nhanh, bao trùm cả căn nhà. Người dân cố gắng dập lửa tại chỗ song bất thành.

Khói lửa bùng phát dữ dội, bốc cao hàng chục mét, lan sang căn nhà và một phần chi nhánh ngân hàng nằm bên cạnh.

Biển lửa thiêu rụi nhiều căn nhà ở Cà Mau Biển lửa thiêu rụi dãy nhà ở Cà Mau.

Theo chị Phạm Thị Ngân (chủ căn nhà bị cháy lan), cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn. Ban đầu chị nghĩ do trời mưa giông, song khi bước ra ngoài thấy nhiều khói, lửa ở căn kế bên, nên gọi chồng và hai con thức dậy, xuống lầu.

"Chồng tôi qua căn nhà cháy ban đầu giúp dập lửa. Hỏa hoạn được dập tắt nhưng sau chừng 30 phút bùng phát trở lại, lan sang tầng trên nhà tôi", chị Ngân nói, cho biết đã bỏ lại tất cả tài sản và đồ đạc, chỉ lấy giấy tờ.

Lửa bùng lên dữ dội bao trùm nhiều căn nhà liền kề trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Thiên Chương

Hơn 4h, cảnh sát PCCC huy động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ hơn 80 người dập lửa. Một số chiến sĩ kéo vòi rồng tiếp cận phía trước căn nhà cháy đầu tiên phun nước, số khác leo lên các nhà bên cạnh tìm cách chống cháy lan ở khu vực tầng cao.

Khoảng 5h10, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước ngăn lửa bùng phát trở lại.

Căn nhà bị cháy gần nhiều chi nhánh ngân hàng. Ảnh: Thiên Chương

Ông Võ Văn Hành, Chủ tịch UBND xã Năm Căn, cho biết sự cố không gây thương vong, song thiêu rụi hai căn nhà với tổng diện tích hơn 250 m2. Trụ sở chi nhánh ngân hàng bị cháy một phần.

Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân cháy và thống kê thiệt hại.

Nơi xảy ra cháy. Đồ họa: Khánh Hoàng

Chúc Ly