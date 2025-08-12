Vũ Cát Tường và dàn gen Z thi 'Anh trai say hi'

Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, rapper Karik cùng dàn sao gen Z sẽ đối đầu nhau tại show âm nhạc "Anh trai say hi 2025".

Ngày 12/8, ban tổ chức công bố danh sách thí sinh, thuộc thế hệ làm nghề khác nhau, có phong cách, chuyên môn đa dạng.

Gây chú ý với khán giả trong dàn thí sinh là Vũ Cát Tường - ca sĩ từng công khai là người đồng tính vào năm 2022. Cát Tường nói hạnh phúc khi nhiều năm qua dám đối diện luận, tự tin theo đuổi phong cách phi giới tính. Hồi tháng 2, cô kết hôn vũ công Thu Trang (tên thân mật Bí Đỏ) sau 5 năm gắn bó. Trên nhiều diễn đàn, khán giả ủng hộ, nói mong chờ về màn xuất hiện của ca sĩ.

Vũ Cát Tường, 33 tuổi, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cô từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua và phát hành các album gồm Giải mã (2014), Stardom (2018) được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Ca sĩ còn được biết đến vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2018. Năm 2019, Cát Tường ra mắt album Inner me, tổ chức liveshow cùng tên vào cuối năm đó. Năm 2020, ca sĩ phát hành EP (album ngắn) Một triệu năm ánh sáng - lấy cảm hứng về các hành tinh cô đơn trong vũ trụ.

Vũ Cát Tường - nghệ sĩ từng được vinh danh trong danh sách Forbes Vietnam - 30 Under 30 (Gương mặt xuất sắc dưới vào năm 2018.

Ngô Kiến Huy, rapper Karik, B Ray, BigDaddy, Phúc Du là những ca sĩ, rapper nổi tiếng nhiều năm qua. Họ tham gia show với mục đích mang đến hình ảnh mới cho công chúng, đồng thời tìm lại cảm hứng ca hát. Hơn một năm qua, Ngô Kiến Huy vắng bóng trong nhiều hoạt động showbiz, không ra sản phẩm. "Tôi sẵn sàng, mong chờ trở lại để thi thố cùng đồng nghiệp", anh nói.

Từ trái qua gồm Ngô Kiến Huy, B Ray, Phúc Du, Karik - những gương mặt nổi tiếng trong làng nhạc - tham gia "Anh trai say hi" mùa thứ hai.

Chương trình thu hút nhiều "tân binh" như Ryn Lee, Khoi Vu, Jaysonlei, Lohan, Sơn.K, Otis. Họ có phong cách âm nhạc trẻ trung, ngoại hình sáng sân khấu. Các nhân tố bước ra từ Rap Việt như Hustlang Robber (tên thật Nguyễn Minh Huy, từng đoạt quán quân năm 2024), Gill, Mason Nguyễn (tên thật Nguyễn Xuân Bách), Tez (mùa đầu tiên) hứa hẹn góp phần tăng màu sắc cho chương trình.

Không khí mở đầu Anh trai say hi concert 5 Dàn sao bùng nổ ở concert thứ năm của "Anh trai say hi" hồi tháng 3 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Sân chơi còn chào đón loạt gương mặt trẻ từng tham gia các show âm nhạc thực tế của Hàn Quốc. Congb (tên thật Nguyễn Thành Công) vào đến chung kết Boys Planet 999. Đỗ Nam Sơn từng đoạt hạng tư chung cuộc tại show âm nhạc Fan Pick do đài MBC M+ sản xuất. Cả hai từng trở thành thực tập sinh Việt tại Starlight Boys.

Nhiều ca sĩ ít nhiều có dấu ấn như Cody Nam Võ, Vương Bình, Bùi Duy Ngọc, Hải Nam nói mong muốn tìm cơ hội để bứt phá hơn trong sự nghiệp. Hai "anh trai" từng xuất hiện tại chương trình năm 2024 nhưng chưa đi sâu, gồm Negav và Thái Ngân, sẽ trở lại. "Tôi đặt kỳ vọng mang đến nhiều bản hit mới hơn tại chương trình", Negav nói.

Bốn gương mặt gen Z đầu tiên tại Anh trai say hi mùa thứ hai, từ trái qua gồm buitruonglinh, Cody Nam Võ, Vương Bình, Rio.

Hiện các thí sinh tập trung, bước vào giai đoạn ghi hình để lên sóng vào tháng 9. Mùa giải mới mang chủ đề Core Force - Sức mạnh nguyên bản, hướng tới tìm kiếm thế hệ idol mới. Theo ban tổ chức, sân khấu show là nơi để họ bứt phá, thể hiện các tiêu chí: bản lĩnh, khác biệt, đậm dấu ấn cá nhân.

30 ca sĩ hòa giọng trong MV show 'Anh trai say hi' 30 ca sĩ hòa giọng trong MV show "Anh trai say hi" mùa đầu tiên.

Anh trai say hi sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn trên sân khấu. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Các ca sĩ quen thuộc như Đức Phúc, Erik, Isaac cũng tạo hiệu ứng nhất định, có thêm lượng fan sau show.

Chương trình còn ghi dấu ấn với năm concert, diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, cạnh tranh sức hút với show Anh trai vượt ngàn chông gai. Đầu năm, bộ phim về sự kiện cũng gây chú ý tại các cụm rạp trên cả nước, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng. Thành công của show khiến ban tổ chức sáng tạo phiên bản dành cho ca sĩ nữ mang tên Em xinh say hi, đang lên sóng chặng cuối.

