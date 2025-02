Hàng nghìn fan chào đón dàn sao 'Anh trai say hi'

Quang Hùng MasterD có loạt tiết mục như Catch Me If You Can, Tình đầu quá chén, Cứ để anh ta rời đi, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Trước cuộc thi, anh nhiều lúc nản chí vì bị nhận xét "con ghẻ của làng nhạc", do nổi tiếng ở Thái Lan nhưng lại nhạt nhòa ở thị trường Việt.