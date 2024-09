Hiếu Thứ Hai là quán quân 'Anh trai say hi'

Hiếu Thứ Hai vượt qua Quang Anh (Rhyder), về nhất trong chung kết show "Anh trai say hi", tối 14/9.

Anh nhận phần thưởng 150 triệu đồng, trở thành trưởng nhóm Best Five - nhóm nhạc gồm top 5 thí sinh dẫn đầu show. "Tôi nghĩ một chương trình như thế này không nên có quán quân. Tôi xin tặng giải thưởng cho tất cả thí sinh. Cảm ơn êkíp đã tạo nên một sân chơi tuyệt vời", ca sĩ phát biểu.

Hiếu Thứ Hai nhận hơn 1,6 triệu lượt bình chọn từ khán giả, gần gấp đôi á quân. Từ đầu cuộc thi, ca sĩ giữ phong độ ổn định, có tài sáng tác, sản xuất nhạc, rap, nhảy. Ngoài giải nhất, Hiếu Thứ Hai nhận danh hiệu Đội trưởng xuất sắc, nhờ nhiều lần dẫn dắt các nhóm của mình chiến thắng.

Anh tên thật là Trần Minh Hiếu, 25 tuổi, mê hip hop từ thời đi học. Anh cùng HurryKng và Manbo thành lập nhóm Gerdnang, sau này có thêm Negav và REX.

Năm 2020, khi đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế TP HCM, Thứ Hai tham gia King of Rap, được chú ý với biệt danh "rapper hot boy" nhờ ngoại hình sáng. Chung kết, anh vào top 8, giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.

Sau King of Rap, ngoài các dự án âm nhạc, Hiếu Thứ Hai hút nhiều fan khi xuất hiện trong show thực tế về du lịch trải nghiệm - 2 ngày 1 đêm. Rapper có ba triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Hiếu Thứ Hai trong chung kết "Anh trai say hi". Ảnh: Thanh Tùng

Quang Anh (Rhyder) giành á quân, nhận phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt. Anh cảm ơn gia đình, đặc biệt là mẹ và dì đang ngồi phía dưới hàng ghế khán giả, người hâm mộ, khán giả theo dõi chương trình.

Ba thí sinh còn lại trong top 5 gồm Quang Hùng Master D, Đức Phúc, Issac. Họ sẽ cùng Hiếu Thứ Hai, Ryhder hoạt động trong nhóm nhạc có tên Best Five. Quán quân, á quân và top 5 gửi toàn bộ tiền thưởng ủng hộ đồng bào miền Bắc gặp khó khăn vì thiên tai.

Từ trái sang: Đức Phúc, Issac, Hiếu Thứ Hai, Rhyder, Quang Hùng Master D. Ảnh: Thanh Tùng

Ban tổ chức trao thêm các giải phụ Nhóm trình diễn ấn tượng cho tiết mục Ngáo ngơ (Hiếu Thứ Hai, Atus, Jsol, Erik, khách mời Orange), Trình diễn ấn tượng (Erik), Anh trai đột phá (Dương Domic), Best Hit (Catch Me If You Can - Công Dương, Negav, Quang Hùng Master D, Nicky).

Trong chung kết, 16 thí sinh vào top cuối chia thành bốn nhóm để thi đấu. Ngoài ra, top 16 có màn kết hợp với DJ người Na Uy Alan Walker. Ban tổ chức sắp xếp nhiều màn biểu diễn, ghi hình để gợi lại hành trình tham gia show của 30 thí sinh.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, với hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. Chương trình được ra mắt sau thành công của nhiều show thực tế về âm nhạc, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - cuộc thi dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm 2023.

Hà Thu