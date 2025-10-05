Vũ Cát Tường khóc khi thi 'Anh trai say hi'

Ca sĩ Vũ Cát Tường xúc động chia sẻ đam mê, tình cảm dành cho đồng nghiệp và niềm hạnh phúc sau kết hôn tại "Anh trai say hi".

Các thí sinh nhìn lại chặng đường ca hát, nói về cảm hứng, lý do tham gia show tại tập 4 Anh trai say hi, lên sóng tối 4/10.

Vũ Cát Tường khóc khi nói về nghề Vũ Cát Tường nói về cơ duyên đến với chương trình.

Vũ Cát Tường nhận nhiều tình cảm của đàn em như Sơn.K, Negav, Cody Nam Võ, Ryn Lee, Gill, Dillan Hoàng Phan. Ca sĩ xem cơ hội tại chương trình là "ngoại lệ" và "ưu tiên" mà ban tổ chức dành cho mình. Khi nhận lời, cô muốn lưu giữ kỷ niệm, đồng thời tạo dấu mốc trước khi tập trung cho tổ ấm nhỏ. Cát Tường và bạn đời - vũ công Thu Trang - đang lên kế hoạch để có con đầu lòng. Họ làm đám cưới hồi đầu năm sau nhiều năm gắn bó.

Ca sĩ khóc nói về tình đồng nghiệp, xem họ là lý do quan trọng nhất để gắn bó show. Cô nhớ khoảnh khắc trong tập chào sân, khi là người cuối cùng tiến vào căn phòng, được các thí sinh đứng dậy chào đón. "Hơn một nửa thí sinh của mùa này là rapper. Tôi từng nghĩ mọi người khô khan, khó kết nối. Thế nhưng, tôi không ngờ ai cũng sống rất tình cảm", Vũ Cát Tường cho biết.

Đầu tháng 10, Cát Tường đón sinh nhật tuổi 33 bên bạn đời và fan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện Cát Tường cảm nhận cuộc sống riêng tư hạnh phúc, đủ đầy. Giọng ca Vết mưa từng nói lời cảm ơn vợ: "Mỗi ngày, từng chút một, tình yêu của em đã khâu lại những vết thương anh có. Em đã cho anh hiểu được rằng tình yêu thuần khiết hóa ra rất bình dị đời thường mà lại hàm chứa một sức mạnh không tưởng. Em sẽ luôn là điều đẹp đẽ nhất mà anh may mắn có được ở kiếp sống cuối cùng này".

Tại chặng đầu, Vũ Cát Tường thể hiện phong độ tốt, phát huy khả năng sáng tác, biểu diễn. Trong Live Stage 1, cô giành chiến thắng đầu tiên khi cùng Ngô Kiến Huy, Karik, Negav, Jey B trình diễn Người như anh xứng đáng cô đơn - nhạc phẩm được khán giả yêu thích.

Tiết mục "Người như anh xứng đáng cô đơn" Bài thi "Người như anh xứng đáng cô đơn".

Vũ Cát Tường là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013, gây chú ý qua nhiều sáng tác nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua. Ca sĩ còn được biết đến vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2018. Năm 2019, Cát Tường ra mắt album Inner me, tổ chức liveshow cùng tên vào cuối năm đó. Năm 2020, ca sĩ phát hành EP (album ngắn) Một triệu năm ánh sáng - lấy cảm hứng về các hành tinh cô đơn trong vũ trụ. Năm 2022, ca sĩ công khai là người đồng tính.

Anh trai say hi sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp