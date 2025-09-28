Vũ Cát Tường giành chiến thắng đầu tiên ở show 'Anh trai'

Ca sĩ Vũ Cát Tường khởi đầu thuận lợi tại "Anh trai say hi 2025" qua tiết mục kết hợp Ngô Kiến Huy, Karik, Negav, Jey B.

Ở Live Stage lên sóng tối 27/9, đội Vũ Cát Tường trình diễn nhạc phẩm mới Người như anh xứng đáng cô đơn, đối đầu tiết mục Thiêu thân của Khoi Vu, B Ray, Thái Ngân, Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee.

Tiết mục "Người như anh xứng đáng cô đơn" Bài thi "Người như anh xứng đáng cô đơn".

Bài hát nói về tâm trạng của chàng trai không thể đến được với người mình yêu. Theo Karik, có nhiều đôi yêu nhau, song vì nỗi lo sự nghiệp, vị trí trong cuộc sống, nên không vun vén được cho tình yêu. Họ lấy những cảm hứng này để viết nên ca khúc theo phong cách ballad.

Vũ Cát Tường thể hiện nỗi cô đơn trong tình yêu qua tiết mục.

Êkíp đầu tư sân khấu, mô phỏng năm toa tàu, kết hợp hiệu ứng gắn với mỗi ca sĩ. Jey B mở đầu với toa tàu mùa đông lãng đãng cảm xúc. Karik xuất hiện, thể hiện giọng hát ấm áp, tượng trưng cho mùa thu. Còn rapper Negav thể hiện giọng hát truyền cảm, gợi không khí mùa xuân.

Tiết mục gây tò mò khi không đặt tên cho mùa hạ, thay thế bằng "mùa của những cơn mưa", gắn với hình ảnh Ngô Kiến Huy. Riêng Vũ Cát Tường được giao phần khó nhất - thể hiện cảm xúc của "mùa cô đơn". Theo ca sĩ, bài hát nói về người đàn ông có tất cả trong tay nhưng không thắng nổi định mệnh. Câu hát "chỉ xứng đáng cô đơn" như lời an ủi bản thân.

Năm giọng ca thể hiện phần solo, sau đó hòa giọng ở cuối, đẩy cảm xúc người nghe. Phần rap trong tiết mục không ồn ào, thay bằng cảm xúc tự sự. Rapper Karik rưng rưng thể hiện đoạn nhạc như nói lên nỗi lòng của chính mình. Câu rap "Bao nhiêu lời hát, nhưng chỉ viết về một người" được Negav viết dựa trên câu chuyện tình yêu buồn của chính mình trong quá khứ.

Kết quả, tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn giành chiến thắng với 157 phiếu bầu. Trước đó, sau vòng lập đội, nhóm cho biết muốn mang đến bất ngờ cho khán giả trong lần đầu kết hợp. Ngô Kiến Huy nói hạnh phúc khi có dịp kết nối các đồng nghiệp ở giai đoạn trưởng thành sau 15 năm làm nghề.

Tiết mục "Thiêu thân" tại show Anh trai say hi Tiết mục "Thiêu thân".

Ở vòng đầu tiên, các "anh trai" thi đấu theo hình thức đối đầu. 30 người chia thành hai liên quân, mỗi bên sau đó lập ba nhóm nhỏ, gồm năm thành viên.

Sáu cặp trình diễn các tiết mục đa dạng màu sắc, thể loại. Với tổng điểm là 732, Liên quân 2 vượt qua Liên quân 1 - 721 điểm để giành chiến thắng. Mỗi thành viên trong đội chiến thắng được cộng thêm 50 điểm, tạo lợi thế cho vòng thi tiếp theo. Hiện chưa có thí sinh bị loại sau hai tập lên sóng.

Anh trai say hi trở lại, tiếp tục sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn trên sân khấu. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Các ca sĩ quen thuộc như Đức Phúc, Erik, Isaac cũng tạo hiệu ứng nhất định, có thêm lượng fan sau show.

Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, cạnh tranh sức hút với show Anh trai vượt ngàn chông gai. Đầu năm, bộ phim về sự kiện cũng gây chú ý tại các cụm rạp trên cả nước, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng. Thành công của show khiến ban tổ chức sáng tạo phiên bản dành cho ca sĩ nữ mang tên Em xinh say hi.

