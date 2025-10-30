'Sòng bạc triệu USD 10 người đánh nhiều nhất chỉ một người thắng 93.66 USD'

Một số người chơi hơn 100 lần không thắng một lần nào, sao vẫn cứ chơi?'.

"Nhìn danh sách 10 người đánh nhiều nhất, tôi thấy có một người thắng chưa tới 100 USD, còn lại thua hết mới thấy 'cờ bạc' như thế nào. Xác suất như thế nào đi chăng nữa, thì người thua vẫn là con bạc mà thôi".

Độc giả nickname dienthoai bình luận như trên, sau bài viết 10 'tay chơi' chi tiền mạnh nhất vụ án đánh bạc 2.500 tỷ đồng. Theo đó, trong 136 người bị cáo buộc giao dịch đánh bạc 107 triệu USD, riêng 10 đại gia "vung mạnh" nhất đã chi tới 67 triệu USD, gấp rưỡi tổng tiền của số còn lại.

Dù tổng số tiền cộng dồn mà người chơi đã "đốt" vào King Club tới gần 107 triệu USD nhưng đa phần đều thua, chỉ có 23 người thắng với tổng 5,8 tỷ đồng - bằng 0,22% tổng tiền.

Trong đó, người thắng nhiều nhất là 2,2 tỷ đồng cho 95 lần chơi. Người thắng ít nhất là 10 USD khoảng 240.700 đồng, trong 7 lần chơi.

Độc giả nickname saunt8688 bình luận: "Một số người chơi hơn 100 lần không thắng một lần nào, sao vẫn cứ chơi?".

Độc giả Hà Thái lý giải tâm lý của các "con bạc":

"Chỉ đơn giản một điều, người ta đầu tư kinh phí để mở và kinh doanh sòng bài không phải là để cho vui, càng không thể bị lỗ. Vậy nguồn tiền ở đâu để duy trì, nuôi cỗ máy khổng lồ ở sòng bài này?

Là các con bạc, hàng ngày điên cuồng và mù quáng vác tiền trong tủ nhà mình (chưa bàn đến nguồn tiền ấy do đâu mà có) mang đến cúng nạp sòng bài.

Dù chơi to hay chơi nhỏ, dù hình thức đánh bạc đơn thuần như khoanh chân trên chiếu chơi tá lả hay đánh bài bằng máy, hiện đại và hoành tráng ở các câu lạc bộ, thì bản chất của nó đều giống nhau: Thắng ham ăn, thua ham gỡ và khi bị thua (là đương nhiên và tất yếu tại các sòng bài) thì luôn cay cú, mù quáng, điên cuồng tìm cách gỡ, nhưng gỡ ra không được mà chỉ gỡ vào.

Và hệ lụy của đánh bạc từ cái chuyện "gỡ vào" sẽ xuất hiện hàng trăm vấn đề phức tạp cho gia đình, xã hội...".

Top 10 người đánh bạc nhiều nhất vụ án. Nguồn: Cáo trạng VKSND Tối cao

Chiều 29/10, sau hai ngày làm việc, phiên xét xử vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội đã hoàn thành phần kiểm tra lý lịch của 141 bị cáo và công bố xong cáo trạng. Nội dung sau đó được phiên dịch viên thuật lại công khai cho 3 bị cáo người Hàn Quốc, bị truy tố Tổ chức đánh bạc. VKS đánh giá 136 người đánh bạc thuộc nhiều thành phần, trong đó có 7 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tỉnh Phú Thọ, một cựu phó hiệu trưởng trường đại học, 2 ca sĩ, một luật sư, một bác sĩ, 2 tổng giám đốc doanh nghiệp, 4 tài xế; còn lại đa số kinh doanh, lao động tự do. Bị cáo cao tuổi nhất là phụ nữ 73 tuổi trú Hà Nội, đánh bạc 80 lần, tổng gần 9 tỷ đồng; trẻ nhất là thanh niên 23 tuổi, đánh bạc 3 lần, tổng 170 triệu đồng. Tổng số tiền cộng dồn người chơi đã "đốt" vào King Club, được VKS xác định gần 107 triệu USD, tương đương hơn 2.570 tỷ đồng. Riêng 10 tay bạc "chịu chi" nhất đã dùng tới 66,8 triệu USD, tức 62% tổng tiền đánh bạc toàn vụ án. Trung bình mỗi người trong Top 10 chơi 6,68 triệu USD (176 tỷ đồng).

Hữu Nghị tổng hợp