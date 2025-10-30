10 tay chơi chi tiền mạnh nhất vụ án đánh bạc 2.500 tỷ đồng

Hà NộiTrong 136 người bị cáo buộc giao dịch đánh bạc 107 triệu USD, riêng 10 đại gia "vung mạnh" nhất đã chi tới 67 triệu USD, gấp rưỡi tổng tiền của số còn lại.

Chiều 29/10, sau hai ngày làm việc, phiên xét xử vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội đã hoàn thành phần kiểm tra lý lịch của 141 bị cáo và công bố xong cáo trạng. Nội dung sau đó được phiên dịch viên thuật lại công khai cho 3 bị cáo người Hàn Quốc, bị truy tố Tổ chức đánh bạc.

Ngoài hai người trốn truy nã bị xét xử vắng mặt, 5 người có đơn xin vắng mặt do bệnh nặng, trong đó có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch Phú Thọ (cũ). Ông Dũng là một trong 136 người bị cáo buộc tội Đánh bạc.

VKS đánh giá 136 người đánh bạc thuộc nhiều thành phần, trong đó có 7 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tỉnh Phú Thọ, một cựu phó hiệu trưởng trường đại học, 2 ca sĩ, một luật sư, một bác sĩ, 2 tổng giám đốc doanh nghiệp, 4 tài xế; còn lại đa số kinh doanh, lao động tự do.

Bị cáo cao tuổi nhất là phụ nữ 73 tuổi trú Hà Nội, đánh bạc 80 lần, tổng gần 9 tỷ đồng; trẻ nhất là thanh niên 23 tuổi, đánh bạc 3 lần, tổng 170 triệu đồng.

Tổng số tiền cộng dồn người chơi đã "đốt" vào King Club, được VKS xác định gần 107 triệu USD, tương đương hơn 2.570 tỷ đồng.

Riêng 10 tay bạc "chịu chi" nhất vụ đã dùng tới 66,8 triệu USD, tức 62% tổng tiền đánh bạc toàn vụ án. Trung bình mỗi người trong Top 10 chơi 6,68 triệu USD (176 tỷ đồng).

Hai cựu lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đều nằm trong Top 10 này.

Người chơi nhiều nhất đã chi tới hơn 16,3 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng) là bị cáo Bùi Văn Huynh, 47 tuổi, trú tỉnh Hải Dương (cũ), một lao động tự do.

Người này mở thẻ từ 20/7/2023, nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định được các lần đánh bạc trong giai đoạn từ 7/2 đến 21/6/2024. Trong 136 ngày đó, bị cáo đánh bạc 34 lần, tức cứ 4 ngày chơi một lần. Tất cả các lần, bị cáo 47 tuổi đều đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat.

Như tất cả bị cáo người Việt chơi trái phép trong sòng bài King Club ở vụ án này, Huynh cũng phải mở thẻ thành viên bằng số căn cước công dân nhưng phải đứng tên giả của người nước ngoài. Bị cáo sử dụng tên giả là Mr CALLA.

Do theo luật, các trò chơi điện tử có thưởng chỉ dành cho người nước ngoài hoặc người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Kết thúc buổi chơi, khách đưa thẻ thành viên cho nhân viên lễ tân quản lý. Lần sau đến chơi, nhân viên lễ tân sẽ đưa thẻ, VKS cáo buộc.

Ông Huynh bị cáo buộc trong 34 lần chơi bạc, lần nhiều nhất đã dùng 1,7 triệu USD (hơn 41 tỷ đồng, theo quy đổi USD tại thời điểm điều tra). Lần bị cáo chơi ít nhất là 11.800 USD, tương đương 284 triệu đồng. Số tiền này gấp 4,4 lần thu nhập bình quân một năm người Việt Nam năm 2024 (64,8 triệu đồng, theo số liệu Tổng cục Thống kê). Hoặc nếu quy đổi ra vàng sẽ tương đương gần 4 cây vàng vào thời điểm bị điều tra, tháng 6/2024.

Tổng tiền bị cáo Huynh thua trong 34 lần chơi là gần 964.000 USD, hơn 23 tỷ đồng.

Đến thời điểm xét xử, VKS ghi nhận người này đã khắc phục hậu quả 30 triệu đồng, được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Người bị cáo buộc chi tiền nhiều thứ hai là Vũ Phong, 53 tuổi, cũng là lao động tự do, trú tỉnh Hải Dương (cũ), theo lý lịch nêu trong cáo trạng. Ông Phong mở thẻ từ ngày 29/7/2020 với tên "MR TOM".

Quá trình đánh bạc của ông này ghi nhận từ 4/2 đến 10/6/2024, trong 128 ngày này, hầu như hôm nào cũng đến sòng bạc, cụ thể 100 lần. Tổng tiền ông ta sử dụng vào việc đánh bạc, theo VKS, là hơn 10,7 triệu USD (khoảng 281 tỷ đồng).

Lần chơi nhiều nhất, ông chi hơn 479.000 USD (11,5 tỷ đồng), lần ít nhất 1.500 USD (36 triệu đồng). Đây cũng là tay bạc thua nhiều nhất, với hơn 1,4 triệu USD (34 tỷ đồng).

Tất cả người đánh bạc trong vụ án này đều được tại ngoại, trừ 6 người đang bị điều tra, truy tố trong các vụ án khác. Ông Phong là một trong số đó.

Cơ quan công tố xác định, ngày 25/6/2024, bị cáo này bị Phòng Cảnh sát điều tra về Tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu môi trường, Công an TP Hà Nội khởi tố và tạm giam về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ba bị cáo người Hàn Quốc (hàng đầu) bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: Danh Lam

Bị cáo nữ duy nhất trong Top 10 là bà Vũ Thị Tuyết Mai, 63 tuổi, người kinh doanh, trú Hà Nội. Bà lấy tên là "MRS JOANA", mở thẻ từ 17/2/2022.

Trong 140 ngày từ tháng 2 đến tháng 6/2024, cứ hai ngày một lần, bà Mai đến khách sạn Pullman, cách nhà riêng 3 km để đánh bạc. Theo cáo trạng, trong 67 lần chơi, bà chi gần 9,78 triệu USD (257 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất 595.950 USD (14,3 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 536 USD (13 triệu đồng). Bà thua hơn 655.000 USD (15,7 tỷ đồng).

Bà Mai được VKS ghi nhận đã nộp khắc phục 20 triệu đồng và được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen, được xét là tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Hồ Đại Dũng, 53 tuổi, cựu Phó chủ tịch Phú Thọ (cũ), là người thứ tư trong Top "đốt" tiền vào cờ bạc, với hơn 7 triệu USD, tương đương 185 tỷ đồng.

Ông Dũng mở thẻ từ 6/6/2024 với tên "MR MICHAEL", đánh bạc 95 lần trong 140 ngày từ 4/2 đến 22/6/2024. Lần chơi nhiều nhất, ông Dũng chi 331.000 USD (7,9 tỷ đồng), ít nhất là 4.920 USD (118 triệu đồng).

Theo cáo trạng, ông Dũng đã nộp khắc phục 60 triệu đồng và được nhiều tổ chức, cá nhân gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ông có đơn xin vắng mặt trong phiên tòa vì sức khỏe kém, được 4 luật sư đăng ký bào chữa.

Riêng phần kiểm tra, khai báo lý lịch 141 bị cáo đã chiếm toàn bộ thời lượng ngày làm việc đầu tiên của phiên tòa. Ảnh: Danh Lam

Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ, 54 tuổi, quê Quảng Ngãi, là một trong hai ca sĩ đánh bạc bị truy tố trong vụ án này cùng với ca sĩ Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà). Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau đó ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Ông Vũ bị cáo buộc là đánh bạc với số tiền nhiều tiền thứ 5 toàn vụ án, với 4,37 triệu USD (115 tỷ đồng). Dưới tên MR TROY, ca sĩ Vũ 116 lần đánh bạc dưới hình thức chơi Slot, Baccarat và thua gần 82.000 USD, khoảng 2 tỷ đồng.

Ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc đánh bạc một lần dưới hình thức Baccarat với tổng số tiền hơn 2.600 USD, đứng thứ 119 trong tổng 136 con bạc, thuộc nhóm đánh bạc ít tiền nhất vụ án.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) bị cáo buộc chi tiền đánh bạc nhiều thứ 7 trong 136 con bạc, với tổng 4,26 triệu USD (112 tỷ đồng). Anh: Danh Lam

5 người còn lại của "Top 10" tay bạc chi mạnh nhất vào King Club, được VKS xác định đã chi mỗi người 2,87-4,27 triệu USD, cũng cùng khoảng thời gian tháng 2 đến tháng 6 năm 2024.

Trong số này, ở vị trí thứ 7 là ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

VKS xác định ông Đức mở thẻ ngày 25/6/2022 với tên "Mr Lucky One" - Ngài số đỏ, đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat. Ông này dùng hơn 4,26 triệu USD để đánh bạc (hơn 112 tỷ đồng), lần chơi ít nhất là 5,5 tỷ, ít nhất 17 triệu đồng.

Ông Đức đã khắc phục 50 triệu đồng trước phiên tòa, được ghi nhận "có thành tích xuất sắc trong công tác".

Dù tổng số tiền cộng dồn mà người chơi đã "đốt" vào King Club tới gần 107 triệu USD, nhà chức trách xác định, đa phần đều thua, chỉ có 23 người thắng với tổng 5,8 tỷ đồng - bằng 0,22% tổng tiền.

Trong đó, người thắng nhiều nhất là 2,2 tỷ đồng cho 95 lần chơi. Người thắng ít nhất là 10 USD khoảng 240.700 đồng, trong 7 lần chơi, chi tổng 5.600 USD.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 14 ngày, hôm nay sẽ bắt đầu với phần xét hỏi.

Thanh Lam