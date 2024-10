vRace tổ chức giải Happy Run cho cộng đồng yêu chạy bộ

Giải chạy online Happy Run - Happiness in Every Step được tổ chức trên nền tảng thể thao trực tuyến vRace đến hết 28/2/2025 nhằm truyền cảm hứng cho người đam mê thể thao.

Happy Run mở cổng đăng ký từ 23/10 và cho ra mắt áo đấu, huy chương với thiết kế mới lạ. Theo đó, 200 người đăng ký sớm nhất sẽ được ban tổ chức tặng voucher giảm giá Garmin và Nike. Ban tổ chức cho biết, số lượng người tham gia giải chạy sẽ tiếp tục tăng nhanh và thu hút sự chú ý của cộng đồng runner khắp mọi miền.

Giải chạy dành cho mọi lứa tuổi đối với mọi cá nhân, cặp đôi, gia đình với mong muốn mang lại trải nghiệm vui khỏe, hạnh phúc, hướng tới các hình tượng Happy Man, Happy Woman, Happy Kid, Happy Couple, Happy Family. Đăng ký tham gia tại đây.

Một gia đình tham dự giải Kun Marathon Huế 2024. Ảnh: VM

Ở mùa giải này, huy chương lần đầu tiên được thiết kế để có thể xoay được, cá nhân hóa theo tên của người tham gia. Áo chạy với dòng chữ "Happiness in every step" truyền cảm hứng cùng chất liệu Microfiber thoáng mát, co giãn, kháng khuẩn phù hợp cho hoạt động thể thao và hàng ngày của cả nhà.

Để tạo điều kiện cho các runner cũng như nhóm chạy đăng ký mua áo, huy chương, BTC mở thêm hình thức mua theo combo bên cạnh mua lẻ và giao hàng miễn phí cho người đăng ký. Ngoài ra, khi tham gia mua combo vật phẩm theo nhóm càng đông, mức giá sẽ càng rẻ, chỉ từ 330.000 đồng trên một người khi đăng ký combo 4 người trở lên. Cụ thể:

Combo vật phẩm (huy chương và áo finisher) Chiết khấu Giá sau chiết khấu 1 người 0% 450.000 đồng 2 người 5% 855.000 đồng 3 người 10% 1,215 triệu đồng 4 người trở lên 15% từ 1,53 triệu đồng

Đăng ký vRace Happy Run

Huy chương của giải được cá nhân hóa theo tên của người tham gia.

Như những giải khác trên vRace, vận động viên được chạy ở cung đường tùy thích, có thể chia thành nhiều lần, thành tích được cộng dồn sau mỗi lần chạy. Ban tổ chức dự kiến trao 5 giải thưởng. Cụ thể, 5 giải Happy Kid, 5 giải Happy man và 5 giải Happy Women lần lượt cho 5 bé, 5 VĐV nam, 5 VĐV nữ có tổng số km và số lần duy trì hoạt động nhiều nhất.

Ngoài ra, 3 gia đình có số lần hoạt động nhiều nhất sẽ nhận giải "Gia đình bền bỉ", 3 gia đình có tổng km chạy nhiều nhất được trao giải "Gia đình gắn kết".

Áo finisher dành cho VĐV đăng ký tham dự.

Với mục tiêu lan toả tinh thần thể dục thể thao và tạo sân chơi ý nghĩa, 100% thành viên đăng ký tham gia giải chạy sẽ nhận áo và huy chương mà không cần đạt km tối thiểu hoặc phát sinh hoạt động.

vRace là nền tảng thể thao trực tuyến do FPT Online phát triển từ năm 2020 nhằm cung cấp sân chơi cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian tham gia các giải offline. Mỗi người có thể chạy bộ, đạp xe, bơi lội ở bất cứ đâu khi có thời gian rảnh, chỉ cần sử dụng ứng dụng vRace Connect hoặc kết nối với các ứng dụng thứ ba như strava, garmin.

Song Anh