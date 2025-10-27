vRace ra mắt gói dịch vụ thể thao trực tuyến cho doanh nghiệp

Nền tảng thể thao trực tuyến vRace giới thiệu gói dịch vụ dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ tổ chức giải nội bộ, lan tỏa văn hóa thể thao và gắn kết nhân viên.

Ba nhóm gói chính gồm Bạc, Vàng và Kim Cương, chia theo quy mô từ dưới 200 đến 5.000 người tham gia, thời gian tổ chức linh hoạt trong một tháng. Mỗi gói có mức phí và tính năng khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu doanh nghiệp từ cơ bản đến nâng cao.

Ở nhóm Bạc (8-15 triệu đồng), doanh nghiệp được cung cấp landing page riêng, đăng ký giải nhanh qua website hoặc ứng dụng vRace, kết nối kết quả thi đấu từ Strava, Garmin, bảng xếp hạng cá nhân và đội nhóm, cùng hỗ trợ 24/7 qua tin nhắn và hotline. Tính năng giải đấu ẩn, chỉ tham gia bằng mã "password", giúp đơn vị kiểm soát riêng tư và trải nghiệm nội bộ tốt hơn.

Với gói Vàng (26-33 triệu đồng), gói dịch vụ mở rộng thêm báo cáo dữ liệu chi tiết (Data Report) thể hiện thành tích từng thành viên, cùng tính năng game chia chặng tự động đăng ký, đổi km theo khung giờ đặc biệt. Gói này phù hợp với doanh nghiệp muốn kết hợp thi đua và theo dõi theo dõi hiệu quả chiến dịch CS

Đối với các tổ chức có quy mô lớn và cần lan tỏa thương hiệu, gói Kim Cương (66-73 triệu đồng) bổ sung nhiều quyền lợi truyền thông, giúp thương hiệu doanh nghiệp được ghi nhận trong cộng đồng hơn một triệu người dùng của nền tảng. Ngoài ra, gói này vẫn giữ đầy đủ tính năng kỹ thuật và báo cáo nâng cao như hai nhóm gói trước.

vRace từng đồng hành hàng trăng chiến dịch của các doanh nghiệp. Ảnh: Herbalife Việt Nam

Đại diện vRace cho biết, mỗi km chạy không chỉ là hành trình vận động mà còn là cách để doanh nghiệp tri ân, gắn kết nhân viên và lan tỏa văn hóa nội bộ. Các gói dịch vụ mới giúp doanh nghiệp dễ dàng tổ chức giải thể thao quy mô riêng, linh hoạt trong quản lý và đo lường kết quả bằng dữ liệu rõ ràng.

"Nền tảng hướng tới trở thành công cụ giúp doanh nghiệp thúc đẩy tinh thần đồng đội, tăng tương tác nội bộ và lồng ghép hoạt động CSR một cách trực quan, minh bạch. Mỗi giải đấu được thiết kế tùy biến, có thể mang thông điệp riêng", đại diện vRace chia sẻ.

Song song, hệ thống chống gian lận và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực (real-time) giúp việc ghi nhận thành tích minh bạch. Sau mỗi sự kiện, doanh nghiệp có thể nhận dashboard thống kê, báo cáo kết quả theo cá nhân hoặc đội nhóm, và đánh giá hiệu quả truyền thông nội bộ dựa trên mức độ tham gia thực tế.

Bên cạnh đó, vRace cũng có thêm gói thiết kế, sản xuất áo và huy chương cho các thương hiệu có nhu cầu.

Nền tảng thể thao trực tuyến vRace phát triển bởi FPT Online từ năm 2020. Mục tiêu của vRace là cung cấp sân chơi cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian tham gia các giải offline. Mỗi người có thể chạy bộ, đạp xe, bơi lội ở bất cứ đâu khi có thời gian rảnh, chỉ cần sử dụng ứng dụng vRace.

Theo dữ liệu của nhà phát triển, mỗi ngày, ứng dụng này ghi nhận hơn 30.000 lượt hoạt động. Đối tượng sử dụng vRace là những người chơi thể thao ở mọi lứa tuổi, từ phong trào đến chuyên nghiệp. Cả những người tự tập luyện chạy bộ, đạp xe, bơi lội tại nhà cũng có thể tải ứng dụng và theo dõi kết quả của mình bằng các thống kê chi tiết.

Từ ngày ra mắt, ứng dụng đã tổ chức trên 100 giải đấu, gây quỹ hàng chục tỷ đồng cho các dự án cộng đồng, thu hút hơn gần 1,5 triệu VĐV tham gia các chiến dịch, hoàn thành trên 66 triệu km.

vRace quảng bá các gói dịch vụ mới dành cho khách hàng doanh nghiệp. Ảnh: vRace

Lan Anh