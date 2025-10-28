vRace ra mắt giải chạy chủ đề Thần số học

Giải "Run to Zodiac - Giải mã vận mệnh", kết hợp giữa chạy bộ và chiêm tinh học, mang đến trải nghiệm khám phá bản thân qua hành trình gắn với 12 cung hoàng đạo.

Giải mở đăng ký từ ngày 28/10 đến 31/12/2026, có ba cự ly 50km, 100km và 200km. Với hình thức linh hoạt, người dùng có thể chạy hoặc đi bộ. Ban tổ chức ghi nhận thành tích qua ứng dụng vRace hoặc các thiết bị kết nối với ứng dụng. VĐV đăng ký dự giải phải hoàn thành cự ly đăng ký trong 60 ngày và có ít nhất 21 ngày hoạt động. Người không hoàn thành sẽ không được nhận phần thưởng.

Hai vật phẩm finisher của giải đấu. Ảnh: vRace

Người tham gia có thể lựa chọn nhận huy chương hoặc combo áo finisher kèm huy chương, với mức phí lần lượt là 270.000 đồng và 500.000 đồng. Bộ racekit được giao tận tay toàn quốc, đóng gói cẩn thận và kèm thẻ cung hoàng đạo cá nhân hóa.

Theo ban tổ chức, huy chương được thiết kế mang nhiều lớp ý nghĩa. Vòng tròn 12 chòm sao tượng trưng cho hành trình tìm kiếm và khám phá bản thân. Ở trung tâm là hình ảnh mặt trăng và ngôi sao, biểu trưng cho ánh sáng dẫn đường, giúp runner định hướng trong suốt quá trình chinh phục mục tiêu.

Huy chương thiết kế theo chủ đề 12 cung hoàng đạo. Ảnh: vRace

Vòng khắc các ký hiệu thiên văn ở mặt sau thể hiện mối liên kết giữa con người và vũ trụ, nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân đều mang nguồn năng lượng riêng biệt. Huy chương còn được cá nhân hóa theo cung hoàng đạo, tạo dấu ấn riêng cho từng người tham gia. Dòng chữ "Giải mã vận mệnh" xuất hiện ở mặt trước như lời mời gọi runner bước vào hành trình khám phá tiềm năng và sức mạnh nội tại của chính mình.

Áo finisher của giải sử dụng hai tông màu tím và xanh - gam màu đặc trưng của vũ trụ và năng lượng nội tại. Màu nền chuyển sắc từ tím sang đen, xanh gợi cảm giác sâu thẳm của dải ngân hà. "Họa tiết chòm sao và logo giải thể hiện sự hòa quyện giữa tinh thần thể thao và chiêm tinh học. Dòng chữ 'Finisher' in nổi, tượng trưng cho dấu ấn hoàn thành hành trình khám phá vận mệnh", đại diện vRace giải thích ý nghĩa.

Thiết kế áo finisher của giải. Ảnh: vRace

Theo ban tổ chức, khác với các giải chạy trực tuyến thông thường, Run to Zodiac chú trọng yếu tố trải nghiệm cá nhân. Mỗi người tham gia không chỉ nhận vật phẩm mà còn có cơ hội hiểu rõ hơn về chính mình, qua góc nhìn chiêm tinh và những thông điệp tích cực về sức khỏe, cân bằng và hành trình sống.

"Chúng tôi muốn người chạy nhìn thấy sức mạnh thật sự đến từ bên trong. Mỗi cung hoàng đạo tượng trưng cho một dạng năng lượng riêng và hành trình chạy là cách để họ giải mã vận mệnh của chính mình", đại diện vRace chia sẻ.

vRace là nền tảng thể thao trực tuyến do FPT Online phát triển từ năm 2020, kết nối với ứng dụng Strava, Garmin hoặc ghi nhận trực tiếp trên vRace Connect để thu thập dữ liệu chạy bộ, đạp xe, bơi lội. Giải mang đến lựa chọn cho những người bận rộn, không có điều kiện tham gia giải offline nhưng vẫn muốn rèn luyện và thử thách bản thân.

Lan Anh