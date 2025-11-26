vRace ra mắt giải chạy chào năm Bính Ngọ

Giải chạy online "Mã đáo thành công" diễn ra từ 25/11 đến hết năm 2026, có ba cự ly và bộ huy chương, áo finisher mang biểu tượng Thánh Gióng.

Giải chạy mở màn 2026 của nền tảng thể thao trực tuyến vRace mở đăng ký và ghi nhận kết quả từ tháng 11 năm nay đến hết tháng 12/2026, áp dụng cho ba cự ly 26 km, 260 km và 526 km.

Giải Mã Đáo Thành Công lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và lời chúc "mã đáo thành công" trong văn hóa Việt Nam. Theo ban tổ chức, thông điệp nhấn vào sức mạnh, ý chí và tinh thần vượt giới hạn, khơi dậy hào khí dân tộc và khát vọng khi bước sang năm Bính Ngọ 2026

Thiết kế áo và huy chương của giải chạy "Mã đáo thành công". Ảnh: vRace

Huy chương của giải được thiết kế dạng 3D, đúc nổi hình Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, phối màu bronze-gold ánh đỏ trên chất liệu kim loại. Theo ban tổ chức, hình ảnh ngựa sắt thể hiện tốc độ, sức mạnh và ý chí bền bỉ trên hành trình chinh phục thử thách. Còn phần đế gắn nam châm mô phỏng ngọn núi để trưng bày mô phỏng cách người tham gia chạm đỉnh vinh quang.

Phiên bản huy chương năm 2026 được sản xuất giới hạn, dành cho mùa giải đầu tiên và không tái sản xuất

Áo finisher phối màu nâu đất, vàng đồng gợi màu sắc của đất mẹ, kết hợp họa tiết trống đồng, biểu trưng cho sức mạnh truyền thống và tinh thần quật cường của người Việt. Áo làm bằng chất liệu microfiber thoáng khí. Bộ racekit được vận chuyển miễn phí toàn quốc, từ tháng 3 năm sau.

Người tham gia có thể chọn mua thêm áo với mức giá lẻ 250.000 đồng. Ảnh: vRace

Đăng ký vRace Mã Đáo Thành Công

Để đăng ký, runner truy cập vào vRace, chọn mua huy chương (giá 290.000 đồng) hoặc combo huy chương và áo (giá 520.000 đồng). Ngoài ra những người yêu thích thiết kế áo cũng có thể mua thêm với mức giá lẻ là 250.000 đồng.

Người tham gia có thể chạy hoặc đi bộ với tốc độ từ 4 đến 18 phút mỗi km, hoàn thành cự ly trong 100 ngày và có tối thiểu 21 ngày hoạt động. Không hoàn thành theo quy định sẽ không được nhận thưởng. Các vật phẩm của giải chạy được giao đến người tham gia thông qua đơn vị vận chuyển Nhất Tín Logistics.

Giải áp dụng chương trình điểm thưởng Run to Earn cho một lượt đăng ký mỗi tài khoản. Các phần thưởng gồm 5.000 điểm cho 200 lượt đầu tiên, 2.500 điểm cho 500 lượt tiếp theo và 2.000 điểm cho các lượt còn lại. Điểm dùng để đổi quà các phần quà như voucher Highlands, FPT shop, Olane, Lecka, Motive, Starbalm... trên ứng dụng vRace.

vRace là nền tảng thể thao trực tuyến do FPT Online phát triển từ năm 2020, kết nối với ứng dụng Strava, Garmin hoặc ghi nhận trực tiếp trên vRace Connect để thu thập dữ liệu chạy bộ, đạp xe, bơi lội. Giải mang đến lựa chọn cho những người bận rộn, không có điều kiện tham gia giải offline nhưng vẫn muốn rèn luyện và thử thách bản thân

Lan Anh