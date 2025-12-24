vRace mở đăng ký giải kỷ niệm 5 năm

Giải chạy kỷ niệm 5 năm vRace diễn ra từ 25/12 với bộ vật phẩm gồm áo khoác, áo T-shirt, áo singlet và mũ dành cho runner.

Giải chạy online được tổ chức trên nền tảng thể thao trực tuyến vRace, mở đăng ký từ 25/12, không giới hạn cự ly. Không giống những giải yêu cầu hoàn thành mục tiêu cụ thể, sự kiện kỷ niệm tập trung ghi nhận sự đồng hành của các runner. Người tham gia chỉ cần hoàn tất đăng ký và chạy hợp lệ theo quy định, không cần đạt cự ly tối thiểu để nhận vật phẩm.

Ban tổ chức cho biết, bộ sản phẩm giới hạn gồm áo T-shirt, áo singlet, áo khoác chạy bộ và mũ, tone màu xanh navy và xanh lá neon chủ đạo. Thiết kế tượng trưng cho hành trình tiến hóa của runner, đồng thời là lời tri ân cộng đồng đã đồng hành từ khi nền tảng ra đời năm 2020

Bộ vật phẩm kỷ niệm 5 năm của vRace. Ảnh: vRace

Ban tổ chức cho biết T-shirt và singlet trong bộ sưu tập được làm từ vải tái chế, trọng lượng dưới 50g, áp dụng công nghệ cắt laser không đường may nhằm giảm ma sát khi vận động. Chất liệu thoáng khí, thấm hút mồ hôi, khô nhanh, có khả năng chống tia UV và hạn chế mùi, phù hợp cho tập luyện hằng ngày cũng như chạy đường dài, thi đấu cường độ cao.

Áo khoác chạy bộ được thiết kế cho điều kiện thời tiết thay đổi, sử dụng chất liệu polyester pha spandex, cân bằng giữa khả năng giữ ấm, độ thoáng và độ co giãn. "Sản phẩm có khả năng chắn gió, khô nhanh, ôm theo chuyển động cơ thể, hỗ trợ runner duy trì hiệu suất trên nhiều địa hình và cường độ vận động khác nhau", đại diện vRace cho biết.

Mũ lưỡi trai có thiết kế vành cong, tích hợp lưới. Các vật phẩm được bán lẻ hoặc theo combo, dự kiến giao hàng từ ngày 1/2/2026.

vRace đời năm 2020 - giai đoạn các giải chạy offline tạm dừng bởi đại dịch. Những giải đầu tiên mang tính kết nối và động viên cộng đồng duy trì vận động trong bối cảnh giãn cách. Sau đó, nền tảng mở rộng sang các giải doanh nghiệp, trở thành công cụ gắn kết nội bộ, khuyến khích nhân viên vận động. Đến nay, vRace đã đồng hành cùng hơn 200 giải, từ quy mô vài trăm đến hàng chục nghìn người tham gia.

Bảng giá vật phẩm giải chạy. Ảnh: vRace

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi vRace lần đầu giới thiệu giải chạy có vật phẩm. Những bộ sản phẩm có thiết kế riêng, trở thành vật phẩm sưu tầm, mở đường cho nhiều giải chủ đề mới trong năm 2025, từ Tết, mùa lễ hội đến các giải chạy gắn với hoạt động thiện nguyện. Với các giải gây quỹ, mỗi km người chạy hoàn thành đều được quy đổi thành đóng góp cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ban tổ chức, vRace có được ngày hôm nay nhờ sự đồng hành của cộng đồng runner. Những người chạy đầu tiên từ năm 2020 vẫn tiếp tục góp mặt trong các giải hiện tại. Hàng trăm doanh nghiệp đã duy trì giải riêng mỗi năm.

"Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển các giải theo chủ đề văn hóa - lễ hội, giải thiện nguyện và các bộ vật phẩm mang tính sưu tầm cao hơn trong năm tới", đại diện vRace cho hay.

