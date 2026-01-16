vRace ra mắt giải chạy 'Hái lộc đầu Run 2026'

Giải chạy online "Hái lộc đầu Run", diễn ra từ ngày 15/1 đến 31/3 trên nền tảng thể thao trực tuyến vRace, gắn hoạt động rèn luyện thể chất với Tết cổ truyền.

"Hái lộc đầu Run" có duy nhất cự ly 26 km, tượng trưng cho năm 2026. VĐV có thể hoàn thành quãng đường bằng hình thức chạy bộ hoặc đi bộ, tích lũy trong suốt thời gian diễn ra giải. Để tham gia, người chạy đăng ký thông qua việc mua vật phẩm, gồm huy chương với giá 260.000 đồng hoặc combo áo và huy chương giá 500.000 đồng. Người tham dự có thể mua thêm áo với mức 250.000 đồng.

Huy chương của giải được thiết kế theo hình đồng tiền cổ, chữ "Lộc" ở trung tâm có thể xoay. Các chi tiết hoa mai và hoa đào được cách điệu bao quanh, đại diện cho mùa xuân và sự khởi đầu mới ở cả hai miền Nam - Bắc. Ban tổ chức cho biết thiết kế hướng đến giá trị lưu niệm và trưng bày.

Đăng ký vRace Hái Lộc Đầu Run

Huy chương với chữ "Lộc" ở trung tâm. Ảnh: vRace

Áo chạy mang tông đỏ chủ đạo, kết hợp các mảng vàng dọc thân áo với họa tiết đồng tiền và sóng nước, gợi tinh thần Tết và mong muốn một năm mới hanh thông, thuận lợi. Theo vRace, các yếu tố thiết kế được xây dựng nhằm kết nối tinh thần thể thao với nét văn hóa truyền thống.

Song song giải cá nhân, vRace tổ chức thử thách đồng đội mang tên "Tết khỏe Tết sung", diễn ra từ 17/2 (mùng 1 Tết). Mỗi đội tối đa 5 người, tranh tài dựa trên tổng số km tích lũy kèm một số điều kiện khác. Phần thưởng cho 3 đội đứng đầu là áo "Hái Lộc Đầu Run" phiên bản đặc biệt Đội vô địch nhận thêm kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Luật chơi sẽ được cập nhật trên các kênh chính thức của vRace.

Thiết kế áo mang sắc đỏ chủ đạo. Ảnh: vRace

"Hái lộc đầu Run" là một trong những giải chạy mở đầu năm mới của nền tảng vRace, hướng đến khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen vận động và kết nối trong dịp Tết.

Nền tảng thể thao trực tuyến vRace phát triển bởi FPT Online từ năm 2020. Mục tiêu của vRace là cung cấp sân chơi cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian tham gia các giải offline. Mỗi người có thể chạy bộ, đạp xe, bơi lội ở bất cứ đâu khi có thời gian rảnh, chỉ cần sử dụng ứng dụng vRace.

Runner có thể mua combo vật phẩm giá 500.000 đồng. Ảnh: vRace

Runner quan tâm đăng ký giải "Hái lộc đầu Run" trên website vRace.

Lan Anh