Volvo giảm mục tiêu phổ biến xe điện

Hãng xe Thụy Điển điều chỉnh mục tiêu, với 90-100% doanh số toàn cầu vào 2030 là xe điện hóa, thay vì tham vọng 100% thuần điện như ban đầu.

Volvo vẫn giữ cam kết hướng tới tương lai toàn sản phẩm thuần điện với 5 mẫu đã có mặt trên thị trường và 5 mẫu khác đang được phát triển, và điện khí hóa hoàn toàn vẫn là mục tiêu chiến lược chính, với mức phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2040. Tuy nhiên, những con số và mốc thời gian cụ thể của kế hoạch ban đầu đã được hãng điều chỉnh.

Theo đó, Volvo đặt mục tiêu đạt 90-100% doanh số toàn cầu vào năm

2030 là xe điện hóa - gồm cả mẫu xe thuần điện và hybrid sạc điện (PHEV). 10% còn lại là số lượng hạn chế các mẫu xe hybrid cấp độ nhẹ nếu cần.

Trong khi đó, tham vọng trước đây của hãng là đến 2025, tỷ lệ sản phẩm điện khí hóa sẽ đạt 50-60%, và đến 2030, toàn bộ dải sản phẩm là xe thuần điện.

Xe điện Volvo EX30. Ảnh: Volvo

Thị phần xe thuần điện của Volvo ở mức 26% trong quý II vừa qua. Thị phần xe điện hóa chiếm 48%.

Volvo sẽ tiếp tục phát triển các mẫu xe hybrid và hybrid sạc điện, cung cấp danh mục sản phẩm cân bằng trước khi đến với tương lai toàn xe thuần điện. Các mẫu xe điện của hãng hiện nay gồm: EX40, EC40, EX30, EM90 và EX90. EX30 đang là xe điện bán chạy thứ ba ở châu Âu trong 5 tháng đầu năm.

Đồng thời, cơ sở hạ tầng sạc triển khai chậm hơn dự kiến, với sự rút lui của các chương trình ưu đãi từ chính phủ ở một số thị trường cũng như những bất ổn bổ sung do thuế quan gần đây đối với xe điện ở các thị trường khác nhau tạo ra.

Do mục tiêu điện khí hóa đã điều chỉnh, hãng cũng cập nhật mục tiêu giảm khí thải CO2, vốn vẫn dẫn đầu trong ngành công nghiệp ôtô. Vào năm 2025, mục tiêu giảm 30-35% lượng khí thải trên mỗi xe so với 40% trước đó, và đến 2030 giảm 65-75% so với 75% trước đó.

Trong nửa đầu năm nay, lượng khí thải CO2 trên mỗi xe Volvo thấp hơn 25% so với mức chuẩn năm 2018.

Volvo cũng ghi nhận sự phổ biến của các mẫu xe plug-in hybrid ngày càng tăng, trong đó XC60 là mẫu PHEV bán chạy nhất ở châu Âu năm nay. Xe plug-in hybrid mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm lái xe điện nếu họ chưa sẵn sàng hoặc chưa thể chuyển sang sử dụng ôtô chạy hoàn toàn bằng điện.

Mỹ Anh