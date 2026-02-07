Vội tiêm ngừa viêm gan B sau khi người thân mắc bệnh

Anh Khải ở TP HCM, đưa vợ con đi tiêm ngừa viêm gan B sau khi cha ruột phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối.

Theo gia đình, ông cụ 70 tuổi, trước đó sống lành mạnh, không rượu bia, thuốc lá. Ngày thường, ông ăn uống kém, da vàng, bụng hơi chướng, song chỉ coi đây là dấu hiệu của tuổi già nên không khám bệnh. Gần đây, ông đau bụng nhiều, buồn nôn nhiều ngày, quá mệt mỏi nên đi khám được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối trên nền viêm gan B mạn tính.

Vì viêm gan B là bệnh truyền nhiễm, bác sĩ khuyên gia đình tầm soát viêm gan B và tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Vì vậy họ đến VNVC Hoàng Văn Thụ tiêm ngừa vào cuối tháng 1.

Cụ bà 64 tuổi, ở TP HCM, điều trị ung thư gan trên nền viêm gan B mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tương tự, chị My, 27 tuổi, quê Phú Yên, cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến VNVC Hai Bà Trưng (TP HCM) tiêm mũi 2 vaccine viêm gan B. Chị cho biết đã tiêm ngừa khi còn nhỏ, chưa từng tiêm nhắc lại, đồng thời tiêm cho mẹ do gia đình mới có người phát hiện mắc viêm gan B.

"Tôi tìm hiểu thì thấy viêm gan B là bệnh phổ biến và dễ lây nên đi xét nghiệm, sau đó bác sĩ chỉ định tiêm vì kháng thể không đủ bảo vệ", chị My nói.

Bác sĩ Đinh Thị Hằng Nga, Trung tâm tiêm chủng VNVC Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP HCM, cho biết thời gian qua đơn vị ghi nhận nhiều người đến tiêm ngừa viêm gan B để phòng bệnh, bao gồm cả tiêm lần đầu và tiêm nhắc lại. Độ tuổi người tiêm đa dạng, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi. Nhiều người chia sẻ lý do tiêm ngừa do người thân trong gia đình phát hiện bệnh viêm gan B hoặc bị xơ gan, ung thư gan trên nền viêm gan B mạn tính.

Theo bác sĩ, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ nhiễm viêm gan B cao nhất thế giới (8-10% dân số). Bệnh thường không có triệu chứng, dễ dẫn đến xơ gan, ung thư gan, chiếm khoảng 50% nguyên nhân ung thư gan. Đồng nhiễm viêm gan B và D có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan gấp 2-6 lần. Việt Nam hiện đứng thứ 5 toàn cầu về tỷ lệ tử vong do ung thư gan.

Virus viêm gan B lây qua đường máu, tình dục không an toàn, từ mẹ sang con khi sinh nở, hoặc qua dùng chung vật dụng cá nhân có dính máu, dịch cơ thể của người nhiễm virus. Do đó, việc phòng ngừa viêm gan B thường được khuyến cáo cho cả gia đình.

Người lớn tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan B tại VNVC Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoàng Dương

Bác sĩ Nga khuyên những người sống chung hoặc thường xuyên tiếp xúc với người bệnh viêm gan B thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm, nên thường xuyên xét nghiệm bệnh. Nếu không may nhiễm bệnh, cần điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Trường hợp không có kháng thể hoặc kháng thể không đủ bảo vệ cần sớm tiêm vaccine để tăng cường kháng thể.

Việt Nam hiện có nhiều loại vaccine có chứa thành phần phòng viêm gan B như: 6 trong 1; 5 trong 1; 2 trong 1 phòng thêm bệnh viêm gan A và vaccine mũi đơn.

Trẻ cần tiêm một mũi viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh, sau đó tiếp tục theo lịch tiêm ngừa vaccine 6 trong 1 hoặc 5 trong 1. Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, hoặc 4 mũi với người nguy cơ cao, xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm. Tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm dưới ngưỡng bảo vệ. Nếu đã mắc viêm gan B, việc tiêm chủng không còn hiệu quả.

Thế Anh