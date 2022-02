Vợ Trần Mạnh Tuấn: 'Chồng tôi đang hồi phục thần kỳ'

Vợ Trần Mạnh Tuấn cho biết các bác sĩ đánh giá nghệ sĩ "đang hồi phục thần kỳ" sau đột quỵ.

Trần Mạnh Tuấn đi xe lăn cùng vợ đến buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ đầu xuân do Thành ủy TP HCM tổ chức, sáng 12/2. MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng... thăm hỏi, mừng nghệ sĩ tăng cân, da dẻ hồng hào.

Sức khỏe Trần Mạnh Tuấn 'hồi phục thần kỳ' Trần Mạnh Tuấn đi xe lăn dự sự kiện cùng vợ, sáng 12/2. Video: Mai Nhật

Nhìn chồng hàn huyên bên đồng nghiệp, Kiều Đàm Linh - vợ nghệ sĩ - cười mà mắt rưng rưng. Nửa năm trước, chị không dám nghĩ đến cảnh này khi Trần Mạnh Tuấn phải cấp cứu vì đột quỵ trong tình trạng nguy kịch. Người vợ nói: "Các bác sĩ cho biết anh đang phục hồi một cách thần kỳ, điều họ chưa từng chứng kiến suốt nhiều năm làm nghề. Anh mổ não hai lần trong ba ngày. Đa số phải mất nhiều năm để trở lại cuộc sống bình thường, còn anh chỉ mất 5 tháng để cơ thể khỏe mạnh".

Nghệ sĩ đang theo chương trình vật lý trị liệu tại Bệnh viện Quân y 175 TP HCM. Anh tập luyện kiên trì theo kế hoạch đề ra hàng ngày. Hiện, thể trạng nghệ sĩ ổn định, chỉ có đôi chân còn khá yếu, phải sử dụng xe lăn. Mục tiêu các bác sĩ đề ra là 3-5 tháng tới, nghệ sĩ có thể đi lại bình thường.

Trần Mạnh Tuấn chưa tập kèn trở lại nhưng luôn muốn góp mặt trong các tiết mục văn nghệ cùng bạn hữu. Khi thổi kèn, nghệ sĩ chủ yếu dùng bản năng, chơi theo cảm xúc vì các khớp ngón tay chưa cử động linh hoạt. Kiều Đàm Linh nói: "Anh chỉ cần tập cho tay dẻo dai hơn, còn kỹ thuật biểu diễn, cảm nhạc đã nằm trong máu anh rồi. Anh khát khao trở lại sân khấu, hy vọng chơi nhạc nhuần nhuyễn, phiêu linh như xưa".

Trần Mạnh Tuấn bên vợ - chị Kiều Đàm Linh - tại sự kiện. Ảnh: Mai Nhật

Những ngày trên giường bệnh, Trần Mạnh Tuấn nhớ con út An Trần. Nữ nghệ sĩ sang Mỹ du học từ đầu tháng 8, chỉ vài tuần trước khi cha đột quỵ. Khi cha hồi phục, An Trần thường xuyên gọi điện tâm sự chuyện học, chuyện nghề. Cuối năm ngoái, nghe An Trần báo tin đoạt học bổng toàn phần Berklee College of Music, trường nhạc hàng đầu Mỹ, nghệ sĩ saxophone khóc, nói đó là món quà lớn nhất được con tặng trong đời. Thập niên 1990, Trần Mạnh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên đoạt học bổng tại ngôi trường này.

Đôi lúc, Trần Mạnh Tuấn lo con gái một thân một mình nơi phương xa, nhưng vẫn an lòng vì con quen tự lập từ nhỏ. Nghệ sĩ hạnh phúc khi biết lịch diễn bên Mỹ của An Trần dày đặc, từ đó có nhiều cơ hội cọ xát với nghề. An Trần hiện học năm cuối cấp ba Idyllwild Arts Academy, California, theo diện học bổng. Cô đăng ký học song ngành - sáng tác, sản xuất và nghiên cứu nhạc jazz. Tháng 5 tới, sau khi tốt nghiệp trung học, cô sẽ về nước thăm bố, sau đó trở lại Mỹ vào tháng 8 để chuẩn bị chương trình đại học.

Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970 trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Anh là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử năm lần tại giải Cống hiến. Anh còn hợp tác nhiều nghệ sĩ như gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Trần Thu Hà...

Trần Mạnh Tuấn chơi saxophone "Chị tôi" (Trần Tiến) năm 2019 Trần Mạnh Tuấn chơi saxophone "Chị tôi" (Trần Tiến) năm 2019. Video: Youtube Piano Khang Nhi

Nghệ sĩ từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008. Nghệ sĩ ra hàng chục album, tiêu biểu như Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn (1997), Lời ru mắt em - chung với Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà và Bằng Kiều (2000), Biển khát (2001), Hạ trắng (2002), Về quê (2003), Ru ta ngậm ngùi (2009)... Hồi tháng 8/2021, anh nhập viện cấp cứu vì một cơn đột quỵ, trải qua ba tuần hôn mê trước khi vượt "cửa tử".

Mai Nhật