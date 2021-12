Con gái Trần Mạnh Tuấn nhận học bổng trường hàng đầu Mỹ

An Trần - con gái 17 tuổi của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - đoạt học bổng toàn phần Berklee College of Music, trường nhạc hàng đầu nước Mỹ.

Cô cho biết được trường trao học bổng cho hai học kỳ đầu, bắt đầu từ tháng 8/2022, trị giá 45.000-50.000 USD một năm. Berklee xét dựa trên hồ sơ đăng ký học, thâm niên học tập và phần audition thi vào trường. Sau năm đầu, nếu sinh viên học giỏi được tiếp tục trao học bổng.

Nghệ sĩ An Trần - con gái Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô nói: "Khi đọc thư thông báo từ trường, tôi đang ăn phở tại một quán ở New York và sặc luôn vì quá vui. Tôi cứ cười suốt cả ngày hôm đấy". Được con gái báo tin, Trần Mạnh Tuấn khóc vì hạnh phúc. An Trần cho biết: "Tôi nói vui rằng bố chỉ được khóc 'happy tears' (những giọt nước mắt hạnh phúc) thôi đấy".

Học viện âm nhạc Berklee (Berklee College of Music), Boston, Mỹ là một trong những trường đào tạo âm nhạc đương đại lớn nhất toàn cầu. Nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc quốc tế xuất thân từ lò đào tạo này như: Quincy Jones, John Mayer, Charlie Puth, Roy Hargrove, Esperanza Spalding, Branford Marsalis... Một số nghệ sĩ Việt từng theo học tại đây như nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Đoan Trang, Anna Trương...

An Trần hiện học năm cuối cấp ba trường Idyllwild Arts Academy, California, cũng theo diện học bổng. Cô đăng ký học song ngành - sáng tác, sản xuất và nghiên cứu nhạc jazz, 23 lớp mỗi học kỳ. Ba năm du học ở Mỹ, An Trần dần thích ứng cuộc sống xa nhà. Cô nói: "Tôi xa gia đình nhưng lại được gần bản thân hơn. Tôi thích cuộc sống tự lập này vì có thể dành nhiều thời gian cho âm nhạc". Sắp tới, An Trần ra sản phẩm đánh dấu tuổi 18, kỷ niệm cột mốc quan trọng khi chuẩn bị lên đại học.

Trần Mạnh Tuấn, An Trần song tấu 'Hạ trắng' Trần Mạnh Tuấn, An Trần song tấu "Hạ trắng" (Trịnh Công Sơn) năm 2020. Video: PTO

Nghệ sĩ hiện là đại sứ của quỹ học bổng Trịnh Công Sơn. Hay tin cô đoạt học bổng danh giá, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ - xúc động. Theo bà, An Trần may mắn được người thầy - người cha của mình truyền lửa từ những bước đầu tiên khi vào nghề. Sau thời gian An Trần du học, bà mừng khi chứng kiến cô tiến bộ về kỹ thuật biểu diễn, gu âm nhạc, trưởng thành trong suy nghĩ. Bà nói: "An Trần đang cố gắng để trở thành một trụ cột trong gia đình. Với gene nghệ thuật và thái độ lao động không mệt mỏi thừa hưởng từ cha, tôi nghĩ cô bé còn tiến xa trong nghề".

An Trần tên đầy đủ là Trần Đàm An Phúc, sinh năm 2004. Cô lần đầu biểu diễn kèn saxophone trên sân khấu trong chương trình ca nhạc truyền hình Dấu ấn 2013. An Trần còn diễn solo với Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam năm 2014, tham gia liên hoan One Jazz Festival tại Thái Lan năm 2015, hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng năm 2017. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất được mời tham gia biểu diễn tại chương trình We Are Asean - We Are One nhân hội nghị Cấp cao khối Asean tại Thái Lan năm 2019.

Trần Mạnh Tuấn từng cho biết con gái út An Trần là "dự án lớn nhất đời anh". Xuất hiện lần đầu trong liveshow Dấu ấn của anh năm 2013, cô bé chín tuổi khi ấy gây sửng sốt với tiếng kèn song tấu cùng cha. Theo thời gian, lối chơi nhạc của An Trần ngày càng điêu luyện, đậm tính nghệ sĩ, được nhiều đồng nghiệp của Trần Mạnh Tuấn ví như truyền nhân của anh. Những năm gần đây, đôi cha con thường xuyên góp mặt trong các đêm nhạc lớn - như những buổi tưởng niệm ngày mất Trịnh Công Sơn. Hồi đầu tháng 8, khi tiễn con sang Mỹ du học, anh đặt kỳ vọng con gái đi xa hơn, không chỉ như những gì anh từng làm được.

An Trần cùng thầy cô - Clayton Powell - cover saxophone All I Want for Christmas is you" An Trần cùng thầy cô - Clayton Powell - cover saxophone "All I Want for Christmas is you" (Mariah Carey). Video: An Trần Saxophone

Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970 trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Anh là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử năm lần tại giải Cống hiến. Anh còn hợp tác nhiều nghệ sĩ như gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Trần Thu Hà... Anh từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008. Nghệ sĩ ra hàng chục album, tiêu biểu như Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn (1997), Lời ru mắt em - chung với Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà và Bằng Kiều (2000), Biển khát (2001), Hạ trắng (2002), Về quê (2003), Ru ta ngậm ngùi (2009)... Hồi tháng 8, anh nhập viện cấp cứu vì một cơn đột quỵ, trải qua ba tuần hôn mê trước khi vượt "cửa tử" thành công.

Mai Nhật