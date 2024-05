Vô sinh do vợ hay chồng?

Cưới hơn một năm chưa có con, tôi muốn chồng cùng đi khám hiếm muộn nhưng anh ấy bảo vô sinh chủ yếu do vợ nên không đồng ý đến viện. Xin hỏi bác sĩ vô sinh có phải do vợ? (Lan, 26 tuổi, Long An)