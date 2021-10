Vợ Sean Penn đệ đơn ly hôn

MỹDiễn viên Leila George nộp đơn ly dị tài tử Sean Penn - hơn cô 32 tuổi - sau một năm cưới.

Ngày 16/10, People đưa tin George đã gửi đơn lên tòa án Los Angles nhưng chưa rõ nguyên nhân ly dị. Cặp sao từ chối trả lời các câu hỏi từ truyền thông. Lần cuối họ xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng là khi đi mua sắm tại Malibu hồi tháng 8. Hôm 13/10, Penn đến một bữa tiệc ở Los Angeles nhưng không đeo nhẫn cưới.

Sean Penn và Leila George dạo phố hồi tháng 8. Ảnh: Backgrid

Sean Penn cưới Leila George, kém 32 tuổi, hồi tháng 7/2020 sau khoảng bốn năm hẹn hò. Nữ diễn viên là con gái Vincent D’Onofrio, một đồng nghiệp của Penn. Trước đó, tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Madonna (1985 - 1989) và Robin Wright (1996 - 2010). Anh có hai con Dylan Frances (sinh năm 1991) và Hopper Jack (1993). Sean Penn từng yêu minh tinh Charlize Theron từ năm 2013 đến 2015 nhưng không kết hôn.

Sean Penn (trái) và vợ thứ ba Leila George. Ảnh: Pagesix

Trong gần năm thập kỷ hoạt động điện ảnh, Sean Penn đoạt hai giải Oscar với phim Mystic River (2003) và Milk (2008). Tài tử nổi tiếng với dòng phim tội phạm qua các tác phẩm At Close Range (1986), State of Grace (1990) hay Carlito's Way (1993). Ngoài diễn xuất, anh cũng thử nghiệm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Sean Penn nhận Oscar cho Milk (2008) Sean Penn nhận Oscar nam chính cho "Milk" (2008). Video: The Academy

Phương Mai (theo People)