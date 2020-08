Tài tử Sean Penn kết hôn lần ba

Diễn viên Sean Penn - chồng cũ của Madonna - cưới diễn viên Leila George, kém anh 32 tuổi.

Ngày 1/8, nguồn tin của Pagesix cho biết cặp sao bí mật làm đám cưới gần đây. Sau đó, nhiều bạn bè chúc mừng hai người trên Instagram. Irena - vợ nhà sản xuất phim Mike Medavoy - viết trên trang cá nhân: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi Leila và Sean làm đám cưới. Hai người là định mệnh của nhau. Chúa phù hộ cho gia đình các bạn".

Sean Penn và vợ thứ ba Leila George. Ảnh: Pagesix.

Sean Penn (sinh năm 1960) hẹn hò Leila George (1992) năm 2016. Cô là con gái Vincent D’Onofrio, một đồng nghiệp của Penn. Trước đó, tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Madonna (1985 - 1989) và Robin Wright (1996 - 2010). Anh có hai con Dylan Frances (sinh năm 1991) và Hopper Jack (1993). Sean Penn từng yêu minh tinh Charlize Theron từ năm 2013 đến 2015 nhưng không kết hôn.

Trong gần năm thập kỷ hoạt động điện ảnh, Sean Penn đoạt hai giải Oscar với phim Mystic River (2003) và Milk (2008). Tài tử nổi tiếng với dòng phim tội phạm qua các tác phẩm At Close Range (1986), State of Grace (1990) hay Carlito's Way (1993). Ngoài diễn xuất, anh cũng thử nghiệm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Sean Penn nhận Oscar cho Milk (2008) Sean Penn nhận Oscar nam chính cho "Milk" (2008). Video: The Academy.

Đạt Phan (theo Pagesix)