Vợ nhắn tin cho bệnh viện xin cứu chồng đang nguy kịch

TP HCMNhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin chồng nguy kịch, có thể tử vong, chị Nguyễn Thị Quế 27 tuổi sau cơn sốc đánh liều nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy "xin các bác sĩ cứu chồng".

Chồng chị Quế là anh Trần Văn An, 28 tuổi. Gia đình 6 người từ quê Hà Tĩnh vào TP HCM thuê trọ, làm công nhân. Không may tất cả đều dương tính Covid-19. Anh An bệnh nặng nhất, sốt cao, đau họng, khó thở, kiệt sức, được đưa đến một bệnh viện tại TP Thủ Đức điều trị ngày 24/7.

Những ngày đầu anh An nhập viện, hai vợ chồng vẫn gọi điện, nhắn tin cho nhau thường xuyên. Ngày 29/7, chị Quế mất liên lạc với chồng. Mỗi ngày chị gọi hàng chục lần vào số máy của anh, chỉ nhận được những tiếng tút tút vô vọng.

"Tôi đã trải qua những ngày cực kỳ lo lắng và sợ hãi, sợ chồng đã gặp chuyện xấu nhất", chị Quế chia sẻ với VnExpress chiều 17/8.

Gần 10 ngày sau, chị Quế nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo anh An phải đặt nội khí quản, tình trạng rất nguy kịch, có "nguy cơ tử vong trong nay mai". Người vợ sốc. Gia đình chị đêm đó thức trắng, cố gắng tìm cách liên lạc khắp nơi tìm một cơ hội sống cho anh An.

Những dòng tin nhắn vợ bệnh nhân Trần Văn An gửi đến fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 7/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Biết Bệnh viện Chợ Rẫy, tuyến cuối điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP HCM, chị Quế "rải tin nhắn" khắp các bài đăng trên trang cá nhân, nhắn tin riêng trên fanpage của bệnh viện, phòng Công tác xã hội, mong các bác sĩ sẽ đọc được.

"Mẹ con em ở đây không biết phải làm sao để cứu được chồng. Mười ngày rồi giờ nghe tin đau lòng mà đứt ruột gan. Cầu xin các bác sĩ giúp đỡ cứu chồng em với", tin nhắn người vợ viết.

Ngay trong chiều 7/8, người phụ nữ nhận được phản hồi từ bệnh viện "sẽ cố gắng hết sức".

Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, những thông tin trên được chuyển tới bác sĩ Trần Thanh Linh, phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm phó giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng liên hệ với bệnh viện bạn để tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân An.

Từ những thông tin được cung cấp, các bác sĩ Chợ Rẫy đánh giá tình trạng của bệnh nhân phù hợp với tiêu chí nhận bệnh của Bệnh viện hồi sức Covid-19, đồng thời có khả năng an toàn trên đường chuyển viện. Vì vậy, bệnh viện đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân An, bác sĩ Phạm Minh Huy, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đang tham gia điều trị tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức) cho biết.