Sản phụ mắc Covid từng tuyệt vọng

TP HCMVượt cửa tử sau gần hai tháng chiến đấu Covid-19, nữ bệnh nhân 31 tuổi cho biết khi rơi vào nguy kịch đã từng "sợ mình không vượt qua được".

Chị là sản phụ từng được các bác sĩ vừa mổ bắt con vừa can thiệp đặt ECMO cuối tháng 7, bởi tình trạng nguy kịch do Covid-19. Khi ấy chị mang thai được 31 tuần, bác sĩ buộc phải chủ động sinh mổ để đảm bảo tính mạng cả mẹ lẫn con. Bé trai chào đời non tháng nặng 1,8 kg.

Trên giường bệnh ở Khoa 7A, Bệnh viện Hồi sức Covid-19, ngày 16/8, chị gọi điện cho chồng hỏi thăm tình trạng của con, cảm động khi biết bé lên 1,9 kg, bú sữa tốt.

Nhớ lại chặng đường sinh tử vừa trải qua, đôi lần chị "lo tình trạng diễn tiến nặng có thể ảnh hưởng tính mạng cả mẹ lẫn con". Chị bày tỏ hạnh phúc khi hiện tình trạng của hai mẹ đều ổn định, bản thân dần hồi phục, sắp xuất viện để mẹ con được đoàn tụ.

"Tôi rất may mắn và mang ơn các điều dưỡng, bác sĩ đã hỗ trợ rất nhiều", chị nói. Chị cũng là bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Cảm nhận niềm vui của bệnh nhân là đồng nghiệp, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19, chia sẻ: "Nhìn nụ cười của cô ấy và sự bình an của cháu bé đã giúp chúng tôi trút đi rất nhiều mệt mỏi trong những đêm trắng giành giật từng mạng sống của bệnh nhân nguy kịch".

Ngày 17/8, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết em bé đang được chăm sóc tại viện sức khỏe tốt, lanh lẹ, thở khí trời, khống chế nhiễm trùng tốt. Bé âm tính liên tục qua hai lần xét nghiệm PCR.

"Một hành trình sinh tử dài và không hề dễ dàng", một bác sĩ đồng nghiệp của nữ bệnh nhân, chia sẻ.

Sản phụ gọi điện cho chồng hỏi thăm về tình trạng của con, ngày 16/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, rạng sáng 28/7, bác sĩ Trần Thanh Linh sau khi nhận cuộc gọi nhờ hội chẩn của đồng nghiệp, đã cùng ê kíp đến Bệnh viện Trưng Vương. Các bác sĩ phối hợp mổ đón em bé, đồng thời đặt ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể) ngay tại phòng mổ cho người mẹ.

Sau ca mổ, bé trai khóc to, thở áp lực dương, được đưa về Bệnh viện Nhi đồng Thành phố theo dõi sức khỏe. Người mẹ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực 2A, Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Sau hơn một tuần can thiệp ECMO, thở máy, lọc máu tích cực, nữ bệnh nhân đã được cai máy thở, rút nội khí quản và cai ECMO thành công.

Lê Phương