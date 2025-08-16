Vợ 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị dẫn giải về Việt Nam

Hà NộiNgô Thị Thêu, vợ "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ, bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam để điều tra hành vi che giấu tội phạm trong đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng.

21h ngày 15/8, Thêu bị tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Công an thành phố Hà Nội dẫn giải về nước.

Thêu bị phát hiện cư trú trái phép tại Thái Lan hôm 22/5 và đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Do Thêu vừa sinh con nên nhà chức trách cần thời gian chuẩn bị các thủ tục dẫn giải.

Trước đó, Thêu, 30 tuổi, bị Công an Hà Nội truy nã về tội Không tố giác tội phạm, trong vụ Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips) và "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng.

Ngô Thị Thêu bế con nhỏ bị dẫn giải về nước. Ảnh: Bộ Công an

Đường dây của Mr Pips và Mr Hunter hoạt động từ năm 2021 khi mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.

Ngoài việc kêu gọi Mr Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế một người Thổ Nhĩ Kỳ - nghi can đứng đầu đường dây lừa đảo.

125 bất động sản liên quan nhóm Nam bị phong tỏa giao dịch. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra đã thu tổng số tiền và tài sản thu được trong vụ án là 5.315 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Hiện, công an đã xác định được 571 bị hại và tiếp tục kêu gọi những người còn lại hãy ra trình diện để phối hợp. Nhiều người đang hiểu lầm rằng đầu tư chứng khoán thua lỗ nên thôi không ra trình diện. Tuy nhiên, công an đề nghị ai là bị hại hãy ra làm việc để được trả lại tiền.

Phạm Dự