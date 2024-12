'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị truy nã quốc tế

Hà NộiLê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter - đồng phạm của TikToker Mr Pips, bị truy nã quốc tế về các sai phạm liên quan đường dây lừa đảo 2.660 người qua sàn ngoại hối.

Ngày 20/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam, tức TikToker Mr Pips, trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm. Hiện, Nam, Ngọ cùng 29 người khác đã bị khởi tố để điều tra về các tội danh trên.

Tuy nhiên, Ngọ đã bỏ trốn. Cảnh sát kêu gọi bị can này ra đầu thú và nộp lại tài sản lừa đảo để hưởng chính sách khoan hồng.

Tang vật vàng miếng bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngọ được nhiều người biết đến với biệt danh Mr Hunter, một chuyên gia nổi tiếng trong mảng đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối. Ngọ thường xây dựng hình ảnh cá nhân là nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây chỉ là cách mà Ngọ "phông bạt" để dụ các con mồi mắc bẫy đường dây lừa đảo.

Công an Hà Nội đánh giá, các nạn nhân sập bẫy đa số vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, sớm thành đại gia, họ càng dễ bị dẫn dụ. Trong đường dây này, Nam là chủ mưu, cầm đầu với những thủ đoạn phạm tội không mới so với trước đây, song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.

"Tính đến nay, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán", Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nói.

Lê Khắc Ngọ lúc chưa bị bắt.

Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Nam và Ngọ bắt đầu hoạt động từ năm 2021 khi mở 5 trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Ngoài một công ty bình phong ở TP HCM, đường dây của Nam mở hơn 44 chi nhánh ở các khu vực trung tâm. Nhóm Nam thuê hơn 1.900 người làm nhân viên, phân cấp, quyền và phân chia các nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, nhân viên sale sẽ chia thành từng nhóm 5-10 người và có trưởng nhóm để đào tạo cách dụ "con mồi".

Dù không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng nhân viên của Nam vẫn tư vấn rất nhiệt tình cho khách hàng về thị trường tài chính vĩ mô và các cơ hội đầu tư ngoại hối, chứng khoán.

Ban đầu các nghi can dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp và để "có lãi". Sau đó, nhóm dùng nhiều thủ đoạn để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch rồi chiếm đoạt hết.

Đồng hồ xa xỉ, túi hàng hiệu, điện thoại đắt tiền bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, cảnh sát xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc, song chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Việc tìm ra các bị hại này dựa trên 280 máy tính bị thu giữ của đường dây. Bước đầu, cảnh sát ước tính các bị hại đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng) và bị chiếm đoạt.

Cảnh sát đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

