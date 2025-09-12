Vô-lăng, phanh thế nào trong cua tránh mất lái?

Giảm tốc từ trước, tránh phanh gấp và giữ lái ổn định là những kỹ năng quan trọng giúp tài xế tránh mất lái khi vào cua.

Vào đầu tháng 9 trên quốc lộ 4A, đoạn qua xã Nà Sầm (Lạng Sơn), một xe tải khi vào cua nhanh đã mất lái, xoay tròn như chiếc compa giữa đường, rất may không có phương tiện nào đi đối diện vào thời điểm đó. Sự việc cho thấy chỉ một khoảnh khắc chủ quan trong kỹ năng lái có thể biến tình huống giao thông bình thường, ví dụ như vào cua, thành tai nạn nguy hiểm.

Xe tải xoay như compa ở khúc cua Xe tải xoay tròn khi vào cua tốc độ cao tại quốc lộ 4A địa phận xã Nà Sầm. Video: Hoàng Tùng

Nguyên nhân thường gặp khi xe mất kiểm soát trong khúc cua là tốc độ quá cao, tài xế phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột. Hiện tượng mất kiểm soát dễ xảy ra hơn đối với ôtô tải trọng lớn, khối lượng hàng nặng và trọng tâm cao, lúc này chỉ cần độ bám mặt đường giảm (ví dụ khi mưa) hoặc lốp mòn là xe sẽ bị trượt, văng đuôi, thậm chí lật ngang. Loại ôtô nào cũng có nguy cơ tương tự nếu người lái không có kỹ năng xử lý đúng trước khi đánh lái.

Khi ôtô vào cua, xe chịu tác động của lực ly tâm. Vì thế, nếu đánh lái sang trái, người ngồi trong xe sẽ thấy bị hất sang phải và ngược lại. Nếu tốc độ vượt quá giới hạn bám của lốp, xe có thể trượt hoặc xoay ngang. Việc phanh gấp trong khúc cua càng làm trọng lượng dồn về phía trước, khiến bánh sau mất độ bám nhanh hơn và khiến xe mất kiểm soát.

Khi chở nặng, tình huống trượt bánh càng dễ xảy ra hơn. Lý do vì tải trọng lớn khiến xe có quán tính cao, khó giảm tốc đột ngột và dễ văng khi vào cua. Nếu hàng hóa phân bổ không đều, trọng tâm dồn lệch sang một bên cũng làm xe nghiêng, tăng nguy cơ lật. Trong nhiều trường hợp, xe tải chở nặng có thể bị trượt bánh dễ hơn so với khi không tải, bởi lực quán tính, ly tâm tăng lên, trọng lực dồn xuống khiến lốp bị quá tải, giảm khả năng bám khi vào cua gấp.

Để tránh tình huống nguy hiểm, tài xế cần giảm tốc ngay từ trước khi vào cua, tuyệt đối không phanh gấp trong đoạn cong và giữ vô-lăng ổn định, đánh lái mượt mà thay vì giật mạnh. Bên cạnh đó, tài xế cần quan sát từ xa và chọn số phù hợp trước khi đến khúc cua, đặc biệt với xe chở nặng, bởi đi số thấp và tận dụng lực hãm động cơ sẽ giúp lốp bám đường tốt hơn, giảm phụ thuộc vào phanh. Xe con khi xuống đèo hoặc vào khúc cua gắt cũng có thể áp dụng kỹ năng này để đảm bảo an toàn, nhất là trong điều kiện đường trơn ướt hoặc có sỏi đá.

Ngoài kỹ năng cầm lái, tình trạng lốp cũng quyết định độ an toàn khi ôm cua. Lốp non hơi hoặc mòn quá mức sẽ giảm đáng kể độ bám, khiến xe dễ bị trượt ngay cả khi đi ở tốc độ trung bình. Việc duy trì áp suất đúng khuyến cáo, thay lốp khi mòn và lựa chọn loại lốp phù hợp với điều kiện vận hành sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng bị trượt bánh. Cùng với đó, việc cân chỉnh hệ thống treo và thước lái định kỳ cũng cần được chú trọng để đảm bảo độ ổn định của xe.

Hồ Tân