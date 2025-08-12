Vô địch giải triathlon 3 tháng sau tai nạn giao thông

AnhChỉ ba tháng sau khi bị xe tải tông trong lúc tập luyện và chịu hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, triathlete người New Zealand Hayden Wilde tái xuất ngoạn mục bằng chức vô địch T100 London 2025.

Tháng 5, khi đang đạp xe tập luyện ở Nhật Bản, Wilde bị xe tải tông ngã dẫn đến thủng phổi, gãy sáu xương sườn và vỡ xương bả vai. Anh phải ở lại Nhật Bản vài tuần do không thể di chuyển bằng máy bay khi phổi bị tổn thương.

Theo chẩn đoán ban đầu, Wilde khó có thể thi đấu trở lại trong mùa giải 2025. Nhưng chỉ vài tuần trước, anh bất ngờ thông báo sẽ trở lại tranh tài ở T100 London - và màn tái xuất ấy khép lại bằng chiến thắng vang dội.

Wilde chấn thương nghiêm trọng tại Nhật Bản hồi tháng 5.

T100 London là cuộc thi triathlon gồm gần 2 km bơi, 80 km đạp xe và 18 km chạy.

Cuộc thi mở màn với phần bơi 2 km, nơi Leo Bergere (Pháp) dẫn đầu, ganh đua quyết liệt với Rico Bogen, Menno Koolhaas và Jelle Geens. Wilde giữ sức khi khép lại phần bơi với 57 giây chậm hơn so với người dẫn đầu.

Sang chặng đạp xe 80 km, Bogen tăng tốc và chiếm vị trí dẫn đầu. Wilde từng bước rút ngắn khoảng cách và bước vào giai đoạn chạy với chỉ 1 phút 14 giây kém hơn.

Ở chặng chạy 18 km - vốn là sở trường của Wilde, VĐV 27 tuổi bứt phá mạnh mẽ, vượt qua Bogen ở mốc 6 km và cán đích với hai tay giơ cao trong niềm hân hoan, đạt thời gian 3 giờ 17 phút 37 giây.

Hayden Wilde xúc động khi về nhất T100 London 2025. Ảnh: T100 London

Đây là chiến thắng thứ hai của Wilde tại T100 trong mùa giải 2025, sau lần đầu tại Singapore hồi tháng 4. Thành tích này không chỉ khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của anh sau chấn thương, mà còn giúp Wilde củng cố vị trí thứ hai trên bảng thứ tự thế giới của Tổ chức các triathlete chuyên nghiệp (PTO).

"Kết quả hôm nay không chỉ là một chiến thắng, mà là minh chứng rằng bạn không bao giờ nên bỏ cuộc, cho dù con đường phía trước có tối tăm đến đâu", triathlete người New Zealand nói sau chiến thắng tại thủ đô nước Anh.

Wilde, sinh năm 1997, giành HC đồng tại Olympic Tokyo 2020 và tiếp tục thăng tiến với HC bạc tại Olympic Paris 2024. Anh còn đoạt HC bạc tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2022, đồng thời đăng quang tại Giải vô địch thế giới XTERRA 2021 - giải triathlon địa hình danh giá.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)