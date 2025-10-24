Vỡ đê bao, hàng trăm ha lúa bị thiệt hại

Đồng ThápHai ô đê bao ở xã Trường Xuân, Phương Thịnh, huyện Tháp Mười (cũ) bị vỡ khiến gần 300 ha lúa bị mất trắng.

Ông Nguyễn Văn Lý, có 2 ha lúa tại xã Trường Xuân, cho biết ô bao vỡ vào đêm 22/10. Nhiều người đã cố gắng gia cố đê bằng cừ tràm hơn 10 ngày nay song không thể chống đỡ trước con nước quá lớn.

Ô đê bao bị thiệt hại có hơn 133 ha lúa, đã xuống giống hơn một tháng. Chủ ruộng đã bón hai đợt phân, chi phí đầu tư khoảng 20 triệu đồng mỗi ha. "Giờ có hàn đê, bơm nước ra thì lúa cũng úng hết rồi, không cứu được", ông Lý cho biết.

Ô đê bao 155 ha, xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp bị vỡ hôm 23/10. Ảnh: Nguyễn Khánh

Gần đó, ô đê bao bờ Đông kênh 5 Phước, xã Phương Thịnh cũng bị vỡ hôm qua. Tổng diện tích đê bao là 155 ha, chủ yếu là lúa mới sạ 20 ngày, một vài ha vườn cây ăn trái, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Chơn Thiện, Trưởng Phòng Kinh tế xã Phương Thịnh, cho biết phát hiện đê vỡ địa phương đang huy động 70 người gồm công an, dân quân, cùng nhiều thiết bị máy móc gia cố nhưng áp lực nước quá lớn không thể giữ đê. UBND xã đề xuất tỉnh có hỗ trợ để nông dân vượt qua khó khăn.

Ngoài diện tích này, toàn xã Phương Thịnh còn hơn 7.000 ha lúa đã xuống giống bị nước lũ uy hiếp. Chính quyền xã cùng người dân tổ chức gia cố đê, ứng trực để vệ lúa.

Trước tình hình lũ dâng cao kết hợp triều cường và mưa tại chỗ, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đánh giá hệ thống đê bao, rà soát, các vị trí xung yếu, khu ô bao chưa đảm bảo an toàn, có nguy cơ tràn, vỡ.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Đồng Tháp, mực nước 5 ngày tới tại khu vực đầu nguồn và cuối nguồn xuống dần, mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười ít biến động song còn chịu tác động cảu mưa tại chỗ, khả năng vượt mức báo động 3 khoảng 0,1 m.

Ngọc Tài