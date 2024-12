Tài tử Will Smith và vợ - diễn viên Jada Pinkett Smith - đón lễ Tạ ơn cùng gia đình giữa lúc ly thân.

Theo nguồn tin của People, cặp sao tổ chức tiệc cho hơn 60 người cùng ba con -Trey, 32 tuổi, Jaden, 26 tuổi, và Willow, 24 tuổi - tại nhà riêng ngày 28/11. Mẹ của Jada Pinkett Smith - bà Adrienne Banfield-Norris, 71 tuổi - cũng tham dự.

Gia đình ủng hộ buổi quảng bá phim "Bad Boys: Ride or Die" của Will Smith hôm 30/5. Từ trái qua: Trey Smith, Willow Smith, Will Smith, Jada Pinkett Smith, Jaden Smith và bà Adrienne Banfield-Norris. Ảnh: Film Magic

Nguồn tin mô tả bầu không khí đón lễ rất vui, họ tiếp tục sum họp ngày 1/12 để xem trận bóng bầu dục giữa hai đội đại diện bang Philadelphia và Baltimore - lần lượt là quê nhà của Will và Jada. Trên Instagram cùng ngày, tài tử Men in Black đăng khoảnh khắc các thành viên chia phe ủng hộ hai đội bóng. Chỉ có mẹ vợ Will cổ vũ Baltimore Ravens. Jada Pinkett Smith không xuất hiện trong video.

Vợ chồng Will Smith cùng các con tổ chức Lễ Tạ ơn Will Smith xem trận đấu giữa hai đội Philadelphia Eagles và Baltimore Ravens cùng gia đình tại nhà. Video: Instagram Will Smith

Will và Jada kết hôn năm 1997 sau khi quen trên trường quay The Fresh Prince of Bel-Air. Thời điểm ấy, anh đã cưới Sheree Zampino, có con trai hai tuổi là Trey Smith. Một năm sau, diễn viên ly dị vợ, công khai hẹn hò Jada. Năm 2016, cả hai ly thân do nhiều vấn đề, cảm thấy kiệt sức khi cố gắng duy trì tình cảm.

Trong cuộc phỏng vấn trên Today năm 2023, Jada lần đầu thông báo vợ chồng sống riêng sau bảy năm. Cô cho biết trước đây không công khai chuyện rạn nứt vì chưa sẵn sàng. Cả hai không ly hôn do từng hứa không để bất kỳ lý do nào khiến cuộc hôn nhân kết thúc. "Tôi chỉ không thể phá vỡ lời hứa đó", cô nói tại chương trình.

Sau ly thân, cặp sao tập trung dành thời gian cho các con và ủng hộ sự nghiệp của nhau. Theo People, kể từ bê bối Will Smith tát Chris Rock tại Oscar 2022, người thân là chỗ dựa của tài tử. Lễ Tạ ơn năm ngoái, Will khiến người hâm mộ xúc động khi đăng hình gia đình trên mạng xã hội, trong đó có ảnh tài tử hôn vợ. Tháng 5, cả gia đình dự buổi công chiếu phim Bad Boys: Ride or Die của anh tại Los Angeles. Đầu tháng 11, vợ chồng tiếp tục gây chú ý khi ôm nhau trên phố California.

Will Smith và vợ bên ngoài nhà hàng ở California hôm 7/11. Ảnh: Backgrid

Jada Pinkett, 53 tuổi, nổi tiếng sau vai diễn trong phim hài hành động A Low Down Dirty Shame (1994) của Keenen Ivory Wayans. Các bộ phim gây chú ý của cô là The Nutty Professor, Set It Off, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions. Hai con của họ - Jaden và Willow - đều nối nghiệp cha mẹ trong ngành giải trí.

Will Smith, 56 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy. Năm 2022, tài tử giành giải Oscar Nam chính xuất sắc với vai diễn trong King Richard. Tài tử bị cấm tham dự Oscar trong 10 năm tới sau vụ tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải năm 2022.

Trailer 'Bad Boys 4' Trailer "Bad Boys: Ride or Die" (Bad Boys 4), ra mắt trong nước ngày 7/6. Video:Sony Pictures Vietnam

Phương Thảo (theo People)